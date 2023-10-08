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Армия Ливана: израильские военные обстреляли ряд ливанских поселений

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Израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллерии, есть раненые, заявили в армии Ливана.
Армия Ливана: израильские военные обстреляли ряд ливанских поселений
  • AFP
  • © JACK GUEZ

«Восьмого октября 2023 года военные подразделения израильского противника обстреляли из танков и артиллерии окрестности поселений Шебаа, Халта, Кфар-Шуба и Эль-Хеббария», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что среди граждан Ливана есть раненые.

Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по израильской армии в Южном Ливане.

До этого армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.

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