Армия Ливана: израильские военные обстреляли ряд ливанских поселений
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«Восьмого октября 2023 года военные подразделения израильского противника обстреляли из танков и артиллерии окрестности поселений Шебаа, Халта, Кфар-Шуба и Эль-Хеббария», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что среди граждан Ливана есть раненые.
Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по израильской армии в Южном Ливане.
До этого армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.