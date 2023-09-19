На пути к сотне: цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с ноября 2022 года

На торгах во вторник, 19 сентября, цена нефти эталонной марки Brent впервые с ноября 2022 года превысила $95 за баррель. Менее чем за три месяца сырьё подорожало почти на треть. Такую динамику эксперты во многом объясняют действиями стран — участниц сделки ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии. В настоящий момент стороны совместно снижают предложение углеводородов на глобальном рынке, тогда как спрос на топливо в мире остаётся высоким, что ведёт к образованию дефицита и росту цен. В текущих условиях уверенно дорожает и российская нефть Urals — её стоимость уже более чем на $17 превысила установленный Западом потолок, в результате чего доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов восстановились до уровня прошлого года.

Во вторник, 19 сентября, мировые цены на нефть достигли максимального уровня за последние десять месяцев. Так, во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent поднималась на 0,95% и впервые с ноября 2022 года достигала $95,33 за баррель.

Нефтяные котировки начали стремительно расти с конца июня и за прошедшее время увеличились примерно на треть. Во многом такая динамика обусловлена действиями стран альянса ОПЕК+, в частности России и Саудовской Аравии, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Ещё в феврале Россия объявила о сокращении добычи нефти. Таким же образом поступили Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+. В результате весной с рынка суммарно ушло более 1,5 млн баррелей в сутки. Летом тенденция продолжилась, так как Москва и Эр-Рияд решили дополнительно уменьшить предложения сырья», — отметил собеседник RT.

Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ранее стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023 года. Параллельно с официальным сокращением некоторые участники сделки решили добровольно уменьшить производство ещё на 1,66 млн баррелей в день. В рамках инициативы активнее всего нефтедобычу стали снижать Россия и Саудовская Аравия — на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, а остальные объёмы были распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

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В дополнение к этому с июля Саудовская Аравия начала добровольно сокращать производство нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, решила снизить ещё и экспорт своего сырья: в августе — на 500 тыс., а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки. Обе страны планируют следовать этому плану до конца текущего года.

Как отметили в Международном энергетическом агентстве (МЭА), ещё до недавнего времени сокращение поставок нефти на мировой рынок странами ОПЕК+ удавалось компенсировать за счёт увеличения производства сырья в государствах, не входящих в альянс. В первую очередь речь идёт о США и Бразилии. Впрочем, начиная с сентября ситуация изменилась на фоне решений Москвы и Эр-Рияда дополнительно ограничить предложение.

В результате уже в IV квартале 2023 года на глобальном нефтяном рынке может образоваться «значительный дефицит», прогнозируют эксперты МЭА. Растущая нехватка ресурса, в свою очередь, традиционно приводит к увеличению его стоимости.

«Альянс между Саудовской Аравией и Россией оказывается серьёзным вызовом для нефтяных рынков. На протяжении августа динамика нефтяных цен на торгах была относительно спокойной, а волатильность находилась на минимальной за многие годы отметке. Однако после того как Саудовская Аравия и Россия в начале сентября приняли решение продлить до конца года сокращение предложения нефти… цены резко выросли», — заявили в организации.

AP

© Lisa Leutner

На фоне сокращения глобального предложения нефти мировой спрос на топливо продолжает уверенно расти, особенно в Китае. В этих условиях баррель нефти Brent может подорожать и до $100 в обозримой перспективе, не исключил Игорь Юшков. Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Наиболее авторитетные аналитические агентства сходятся во мнении, что цены выше $80 за баррель будут сохраняться до конца 2024 года. В ближайшее время котировки могут краткосрочно подниматься и выше $100 за баррель, но, думаю, на длинной дистанции коридор $90—95 выглядит более устойчивым» — предположил Галактионов в разговоре с RT.

Кроме того, по словам Игоря Юшкова, страны ОПЕК+ не заинтересованы в слишком сильном удорожании нефти, поскольку чрезмерно завышенные цены отпугивают покупателей и приводят к снижению спроса. Таким образом, в случае дальнейшего роста котировок альянс может снова увеличить добычу и экспорт, считает аналитик.

«Доходы бюджета восстановились»

Вслед за удорожанием нефти эталонной марки Brent продолжают расти и котировки сырья российского сорта Urals. По последним оценкам Министерства финансов РФ, с 15 августа по 14 сентября его средняя стоимость составила $77,03 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен.

Напомним, с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, в попытке надавить на Москву и лишить её прибыли от продажи энергоресурсов ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

В ответ на это Россия ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов. Одновременно компании страны начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года баррель Brent на мировом рынке торговался в среднем по $81,8, тогда как Urals покупали примерно по $46,8. Таким образом, в тот момент размер дисконта составлял $35, но уже к середине сентября это значение снизилось почти до $10.

РИА Новости

Согласно оценке Минфина, с учётом наблюдаемой динамики цен уже в сентябре российский бюджет может получить больше 279 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Таким образом, текущее положение дел благоприятно отражается на состоянии российской казны, о чём накануне заявил президент страны Владимир Путин.

«В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока — начиная с года — там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз… Нефтегазовые доходы бюджета в июле — августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается (их. — RT) активный рост», — подчеркнул Путин.

По словам Игоря Юшкова, в настоящий момент Россия компенсирует выручку, которую недополучила в первой половине 2023 года — в период низких цен и больших скидок на нефть. При этом, помимо улучшения ситуации с бюджетом, текущее положение дел на энергорынке может положительно отразиться и на состоянии национальной валюты, уверен Игорь Галактионов.

«Рост нефтяных цен позитивен для рубля. Однако это не единственный влияющий фактор. Большое значение будет иметь также объём валютной выручки, который фактически придёт в страну, а также динамика импорта», — добавил Галактионов.