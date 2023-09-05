Впервые за десять месяцев: цена нефти Brent превысила $91 за баррель после заявлений России и Саудовской Аравии

На торгах во вторник, 5 сентября, цена нефти эталонной марки Brent впервые с ноября 2022 года поднималась выше $91 за баррель. Рынок отреагировал на решение России и Саудовской Аравии продолжить добровольное сокращение экспорта и добычи сырья до конца 2023-го. На фоне растущего потребления топлива в мире стремление Москвы, Эр-Рияда и других участников сделки ОПЕК+ ограничить предложение углеводородов обостряет нехватку энергоресурса на глобальном рынке. На этом фоне стоимость российской нефти также уверенно растёт и уже заметно превысила установленный Западом потолок в $60. Такая динамика должна позитивно сказаться на состоянии бюджета и рубля, уверены аналитики.

Во вторник, 5 сентября, мировые цены на нефть достигли рекордного уровня за последние десять месяцев. Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent поднималась на 2,4% и в определённый момент достигала $91,14 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в ноябре 2022 года.

Котировки резко выросли после новостей о возможном снижении предложения на мировом рынке углеводородов в ближайшие месяцы. В частности, Саудовская Аравия собирается продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года, о чём сообщило агентство печати королевства со ссылкой на Минэнерго страны.

Одновременно Россия продолжит добровольно уменьшать продажи своего энергоресурса другим государствам на 300 тыс. баррелей в сутки вплоть до 31 декабря. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.

«Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», — пояснил вице-премьер.

Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Также по теме С оглядкой на экспортёров, нефть и ставку ЦБ: как могут измениться валютные курсы в сентябре На открытии первых осенних торгов курс доллара на Мосбирже поднимался до 96,16 рубля, курс евро — до 104,7 рубля, а курс юаня — до...

Ранее стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. Параллельно с официальным сокращением в апреле текущего года некоторые участники сделки решили добровольно уменьшить производство ещё на 1,66 млн баррелей в день. В рамках инициативы сильнее всего нефтедобычу стали снижать Россия и Саудовская Аравия — на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, а остальные объёмы были распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

В дополнение к этому с июля Саудовская Аравия начала добровольно сокращать производство нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, решила снизить ещё и экспорт своего сырья: в августе — на 500 тыс., а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки.

«Нынешний рост цен на нефть — это именно результат усилий ОПЕК+. Котировки выше $80 за баррель устраивают всех участников сделки, так как именно исходя из этой стоимости они верстают бюджет», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мере того как предложение сырья со стороны государств ОПЕК+ снижается, глобальное потребление топлива, напротив, уверенно растёт и по итогам 2023 года может достичь рекордных 102,2 млн баррелей в день. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным организации, сейчас активнее всего горючее на мировом рынке закупает Китай. Предполагается, что в текущем году на долю азиатской республики придётся почти 70% прироста глобального спроса на нефть.

В этих условиях, согласно оценке МЭА, по итогам 2023-го дефицит энергосырья в мире может увеличиться до 700 тыс. баррелей в сутки. Причём в 2024-м глобальная нехватка ресурса, вероятно, сохранится и составит около 200 тыс. баррелей в день, прогнозируют в агентстве.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Образование дефицита на рынке традиционно приводит к удорожанию ресурса. Впрочем, по словам Игоря Юшкова, страны ОПЕК+ не заинтересованы в слишком сильном повышении цен на нефть, поэтому в случае дальнейшего роста котировок альянс может снова увеличить добычу и экспорт.

«Сверхдорогая нефть не нужна даже экспортёрам. Если цена поднимается до $100 за баррель, то потребление топлива и спрос на энергоресурсы начинают падать, что тормозит мировую экономику», — пояснил аналитик.

Бюджетный оптимизм

За последнее время вслед за удорожанием нефти эталонной марки Brent начала ощутимо расти и стоимость сырья российского сорта Urals. По последним оценкам Министерства финансов РФ, в августе её котировки приблизились к отметке $74 за баррель, что заметно превысило установленный Западом потолок цен.

Напомним, с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

Также по теме Впервые с ноября 2022 года: цена российской нефти Urals превысила $70 за баррель Стоимость российской нефти Urals впервые с ноября 2022 года преодолела отметку $70,7 за баррель. С начала лета сырьё подорожало почти...

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8. Таким образом, в тот момент размер дисконта составлял $35, но уже в августе это значение снизилось почти до $12.

С учётом текущей динамики цен уже в сентябре российский бюджет может получить больше 279,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Это, в свою очередь, должно благоприятно отразиться на состоянии не только российской казны, но и рубля, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Хотя Россия снижает добычу и экспорт, наши нефтяники финансово выигрывают от слаженных действий ОПЕК+ и сокращения дисконта Urals к Brent. Увеличение бюджетных поступлений через рост налоговых поступлений от нефтянки должно работать в сторону укрепления нацвалюты. Меньше необходимость в займах для государства и больше конвертации экспортной валюты в рубли», — заключил собеседник RT.