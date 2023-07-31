Впервые с ноября 2022 года: цена российской нефти Urals превысила $70 за баррель

Стоимость российской нефти Urals впервые с ноября 2022 года преодолела отметку $70,7 за баррель. С начала лета сырьё подорожало почти в полтора раза и сейчас торгуется более чем на $10 дороже установленного странами Запада потолка. Как отмечают эксперты, мировой спрос на топливо продолжает расти, в то время как Москва вместе с другими участниками сделки ОПЕК+ планомерно сокращает объёмы добычи. В этих условиях на глобальном рынке ожидается дефицит углеводородов, что и приводит к росту цен. Кроме того, с начала года скидка на российскую нефть уменьшилась более чем в два раза, поскольку покупатели перестали бояться западных ограничений и приобретают всё более значительные объёмы сырья у РФ. Это, в свою очередь, уже начало положительно отражаться на состоянии бюджета страны, подчёркивают аналитики.

На торгах в понедельник, 31 июля, стоимость российской нефти Urals достигла максимального уровня за последние восемь месяцев. Об этом свидетельствуют данные финансово-аналитического портала ProFinance.

В середине дня котировки поднимались почти на 1,5% и в определённый момент достигали $70,73 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в ноябре 2022 года.

Всего с начала лета баррель Urals подорожал на 46%. Одной из причин наблюдаемой динамики стало общее повышение цен на углеводороды в мире, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас на глобальном рынке подорожала вообще вся нефть. Мы видим, что мировые цены уже поднялись выше $80 за баррель, вслед за ними устремились и котировки Urals. Это происходит из-за того, что страны ОПЕК+ сокращают добычу, тем самым убирая излишки предложения с рынка», — объяснил Юшков в разговоре с RT.

Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ещё в октябре 2022 года стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. Причём в 2024-м члены альянса собираются дополнительно уменьшить производство на 1,4 млн баррелей в день.

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Параллельно с этим официальным сокращением некоторые участники сделки добровольно снижают нефтедобычу ещё на 2,66 млн баррелей в сутки. В рамках инициативы сильнее всего производство сырья уменьшают Россия и Саудовская Аравия — суммарно на 2 млн баррелей в день, а остальные объёмы распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном. Кроме того, с августа Москва собирается сократить ещё и экспорт своей нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

На фоне того, как предложение сырья со стороны государств ОПЕК+ снижается, глобальное потребление топлива, напротив, уверенно растёт и по итогам 2023 года может достигнуть рекордных 102,1 млн баррелей в день. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным организации, сейчас активнее всего горючее на мировом рынке закупает Китай. Предполагается, что в текущем году на долю азиатской республики придётся почти 70% прироста глобального спроса на нефть.

В этих условиях, согласно оценке МЭА, по итогам 2023-го дефицит энергосырья в мире может вырасти до 600 тыс. баррелей в сутки. Причём в 2024-м глобальная нехватка ресурса, вероятно, сохранится и составит около 400 тыс. баррелей в день, прогнозируют в агентстве.

Образование дефицита на рынке традиционно приводит к удорожанию ресурса. На этом фоне, как отметил Игорь Юшков, западные страны сейчас пытаются сбить цену на нефть и для этого продолжают повышать процентные ставки, чтобы сделать кредиты более дорогими для бизнеса и тем самым ослабить спрос на топливо.

Тем не менее с учётом действий стран ОПЕК+ в ближайшее время сырьевые котировки в мире, скорее всего, продолжат оставаться на относительно высоком уровне в диапазоне $75—85 за баррель, уверен аналитик. В этом случае стоимость российской нефти Urals также будет колебаться вблизи текущих значений.

Назло Западу

Примечательно, что цена Urals уже более чем на $10 превысила установленный Западом потолок. Такое положение дел может говорить о всё более слабом влиянии санкций на энергетический сектор России, уверены специалисты.

Напомним, с февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го похожие ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Танкеры у нефтеналивного терминала в Новороссийске

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8. Таким образом, в тот момент размер дисконта составлял $35. Сейчас это значение сократилось до $15.

«После введения Западом потолка цен наши клиенты в Азии не совсем понимали, можно ли покупать российскую нефть и чем это может грозить. Чем больше было рисков, тем более значительную скидку нам приходилось давать, чтобы у покупателей было больше мотивации приобретать именно наше сырьё. Сейчас всем стало понятно, что никаких санкций за покупку российской нефти нет, отлажены вопросы логистики и страховки. Поэтому риски ушли и причины делать скидку тоже уходят», — объяснил Игорь Юшков.

Более того, начиная с апреля российские власти стали и на законодательном уровне ограничивать размер дисконта на российскую нефть. Вместе с тем, пока определённая скидка ещё сохраняется, всё больше покупателей хотят успеть выгодно купить сырьё у Москвы. Такой ажиотаж, в свою очередь, положительно отражается на стоимости Urals, отметил Юшков.

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Нынешнее положение дел вызывает недовольство западных специалистов. Например, главный экономист американского Института международных финансов Робин Брукс считает, что Западу следовало бы ещё сильнее опустить потолок цен на нефть. Впрочем, этому препятствует Греция, чьи компании по-прежнему занимаются перевозками произведённого в РФ сырья в обход ограничений G7, подчеркнул эксперт.

На этом фоне, по его словам, Москва до сих пор получает значительный объём доходов от продажи нефти и закупает на эти деньги нужную для себя продукцию. Причём ещё год назад аналитик заявлял, что последствия введения потолка цен «задушат экономику» России.

«Если мы продолжим давать Путину много денег, он найдёт способ импортировать то, что ему нужно. Китайский экспорт в Грузию, Белоруссию, Казахстан и Турцию достиг рекордно высокого уровня в мае 2023 года. Единственный способ остановить это — снизить установленный G7 потолок цен на нефть», — написал Брукс в Twitter 19 июля.

«Год пройдём устойчиво»

По данным Министерства финансов РФ, по мере удорожания Urals динамика нефтегазовых доходов российской казны начала постепенно выходить на траекторию, соответствующую базовому уровню. Так, если в конце мая дефицит бюджета составлял 3,4 трлн рублей и заметно превышал заложенную на 2023 год целевую планку в 2,9 трлн, то уже по итогам июня значение сократилось до 2,6 трлн рублей.

«С одной стороны, мы видим, что у нас пока нефтегазовые доходы ниже плановых. Тем не менее (по итогам 2023-го. — RT) базовый уровень в 8 трлн рублей будет достигнут. С другой стороны, ненефтегазовые растут лучше, чем планировали, — на 18%. Поэтому этот год пройдём устойчиво», — цитирует ТАСС главу Минфина Антона Силуанова.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

РИА Новости

© Павел Бедняков

По словам Игоря Юшкова, с учётом недавнего ослабления российской валюты стоимость нефти Urals именно в рублёвом выражении уже вышла на заложенные в бюджете уровни. Таким образом, как подчеркнул эксперт, «ситуация с наполнением казны постепенно выправляется».

Похожую точку зрения в комментарии RT выразила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Вместе с тем, по её оценке, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от динамики потребления топлива в мире.

«Если дисконт Urals к Brent будет и дальше сокращаться, а спрос на российскую нефть в Китае, Индии и Турции, которые сегодня являются основными покупателями нашего сырья, не будет падать, то по итогам года однозначно можно будет сказать, что российская нефтяная отрасль полностью адаптировалась к санкциям и от Запада больше не зависит», — заключила Мильчакова.