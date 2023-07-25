В позитивном направлении: МВФ улучшил прогноз по экономике России на 2023 год

Специалисты Международного валютного фонда обновили прогноз по перспективам экономики России на 2023 год и теперь ждут увеличения ВВП страны на 1,5%, а не на 0,7%, как предполагалось ранее. По словам экспертов организации, возросшие расходы бюджета позволяют поддерживать общий уровень активности. При этом российскому бизнесу и промышленности удалось адаптироваться к новым условиям, отмечают эксперты. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, в дальнейшем экономическая активность продолжит повышаться. Тем временем для еврозоны фонд прогнозирует рост экономики региона лишь на 0,9% в текущем году.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России на 2023 год. Согласно подсчётам организации, объём валового внутреннего продукта страны увеличится на 1,5% вместо ожидавшихся ранее 0,7%. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 июля, докладе МВФ World Economic Outlook.

«Прогноз по (экономическому росту. — RT) России на 2023 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,8 процентных пункта — до 1,5%, что отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые показывают на сильное первое полугодие. Эту силу объясняет крупное денежно-кредитное стимулирование», — говорится в исследовании.

В целом сегодня в российской экономике не наблюдается явных сдвигов в худшую сторону, что позволяет темпам ВВП постепенно возвращаться на траекторию роста. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Экономика уверенно восстанавливается. Бизнес достаточно быстро приспосабливается ко внешним и внутренним условиям. Одновременно на высоком уровне сейчас находятся госинвестиции, также наблюдается растущий спрос со стороны населения. При этом хорошо показали себя программы поддержки россиян, в частности программы льготного кредитования», — отметил эксперт.

Кроме того, в стране наблюдается позитивная динамика в сфере занятости, а уровень бедности заметно снизился. Подобное положение дел должно способствовать постепенному увеличению ВВП в текущем году, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В целом идёт повышательная тенденция, не исключаю, что по итогам года мы увидим рост экономики на 1,7—1,8%. Возможно, в следующем году мы отобьём потери 2022-го и выйдем на минимальный рост относительно базы 2021 года», — добавил собеседник RT.

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Оптимистично ситуацию в экономике России оценил и президент страны Владимир Путин. Как заявил во вторник глава государства, темпы роста экономики в этом году ускорялись от месяца к месяцу. Таким образом, есть все основания полагать, что уже в 2023-м рост полностью перекроет прошлогоднее сокращение показателя, считает российский лидер.

«Если за весь период, за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1%, то за январь — май текущего года вырос на 0,6%, причём от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая — до 5,4%. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%», — заявил Путин на совещании по экономике.

Схожих оценок придерживаются и в Центробанке. Ранее регулятор улучшил свой макроэкономический прогноз. Если ещё в апреле ЦБ оценивал предполагаемый рост ВВП России в текущем году на 0,5—2%, то сейчас ждёт увеличения показателя — на 1,5—2,5%. При этом в 2024-м рост может составить 0,5—2,5%, в 2025-м — 1—2%, а в 2026-м — 1,5—2,5%.

В то же время на 2024 год специалисты МВФ оставили прогноз по сравнению с апрельским без изменений. Согласно оценкам фонда, в следующем году рост ВВП России составит 1,3%.

«Через год рост должен будет войти в новое качество. Сейчас его драйвером выступают вложения со стороны государства. Впрочем, спустя определённый промежуток времени импульсами для экономического развития должны стать повышение потребительского спроса и приток инвестиций уже со стороны частного бизнеса», — уверен Абрамов.

Глобальная неопределённость

Специалисты фонда также дали прогноз относительно ситуации в экономике еврозоны. Согласно оценкам организации, по итогам года ВВП региона прибавит всего 0,9% в текущем году и 1,5% — в следующем. Ранее в апреле аналитики ожидали увеличения показателя на 0,8% и 1,4% соответственно.

Специалисты полагают, что экономическое положение должно улучшиться в Италии и Испании за счёт прироста в секторе услуг и туризма. Тем временем Германии — крупнейшей экономике региона — МВФ предрекает снижение ВВП на 0,3% по итогам года. Ухудшение прогноза эксперты объясняют слабыми показателями страны в обрабатывающей промышленности и экономическим спадом в I квартале 2023-го.

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Подобная динамика обусловлена по-прежнему высокими темпами инфляции в регионе, объясняет Абрамов. По данным Евростата, на фоне действий ЕЦБ в июне 2023 года инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5%. Тем не менее показатель всё ещё заметно опережает целевой уровень регулятора 2%.

Также по теме «Указывает на углубление экономического спада»: ситуация в промышленности еврозоны ухудшилась рекордно за три года По данным компании S&P Global, в июле деловая активность в производственном секторе еврозоны упала до минимального уровня с 2020 года....

«В еврозоне пока складывается сложная ситуация с ценами на потребительские товары и услуги. Для устранения инфляционных рисков ЕЦБ продолжает повышать процентные ставки, что делает финансирование менее доступным для предпринимателей», — добавил эксперт.

Всего за последний год ЕЦБ поднимал базовую ставку уже восемь раз и довёл её до 4% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008-го. В рамках дальнейшей политики борьбы с ростом потребительских цен монетарные власти не исключают новые циклы роста ставок. Однако такие действия способствуют ещё более серьёзному пессимизму в деловой среде, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Пытаясь бороться с инфляционным давлением, регуляторы активно поднимают ключевую ставку. Такая политика не лучшим образом сказывается на бизнесе, особенно малом и среднем, так как он заметно пострадал в эпоху пандемии и до сих пор толком не восстановился», — подчеркнул собеседник RT.

Отметим, МВФ незначительно улучшил прогноз по мировой экономике на ближайшие два года. Как ожидают эксперты фонда, в 2023м и 2024-м глобальный ВВП будет увеличиваться на 3%. При этом ещё в апреле аналитики прогнозировали повышение показателя на 2,8% и 3% соответственно.

«Это реальный темп роста, который ждёт мировую экономику в ближайшее десятилетие. Геополитическая, финансовая и инфляционная турбулентность не даёт пока увеличиваться глобальному ВВП свыше 3%. Также сегодня достаточно слабую динамику прироста ВВП демонстрируют крупные мировые экономики — Китай и США. Чтобы подстегнуть развитие глобальной экономики, необходимо снизить уровень неопределённости, в том числе и политической», — заключил Георгий Остапкович.