«Указывает на углубление экономического спада»: ситуация в промышленности еврозоны ухудшилась рекордно за три года

По данным компании S&P Global, в июле деловая активность в производственном секторе еврозоны снизилась до минимального уровня с 2020 года. По словам аналитиков, настроения бизнеса ухудшаются на фоне высокой инфляции и сокращения числа новых заказов. При этом в результате растущих процентных ставок европейские предприниматели стали всё меньше брать кредиты на развитие своих предприятий. В то же время доля евро в международных расчётах сократилась до самого низкого значения за последние три года. Причиной наблюдаемой динамики мог стать в том числе разрыв экономических связей с Россией, считают эксперты.

В июле 2023 года индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны опустился с 44,2 до 42,9 пункта, минимального уровня за более чем три года. Такие данные содержатся в опубликованном в понедельник, 24 июля, докладе исследовательской компании S&P Global. C июля 2022-го значение непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов, что традиционно свидетельствует о развитии негативных тенденций в отрасли.

«Ухудшение прогнозных показателей, таких как ожидаемые объёмы производства и притоки новых заказов, также указывает на вероятность углубления экономического спада в ближайшие месяцы, что вынудит компании сокращать набор кадров», — отмечают специалисты организации.

При этом наиболее ощутимое ослабление активности зафиксировано в промышленности Франции. За второй месяц лета производственный PMI упал c 46 до 44,5 пунктов. Если не считать падение, вызванное пандемией COVID-19, то сокращение показателя стало наиболее резким с мая 2013 года. Впервые с начала года упал объём производства товаров и в Германии, которая считается крупнейшей экономикой Европы, отмечают эксперты S&P Global.

Наблюдаемая динамика указывает на то, что руководители компаний испытывают большой скепсис относительно дальнейших перспектив развития ситуации, сходятся во мнении опрошенные RT аналитики. В целом бизнес в текущих условиях испытывает трудности с инвестициями в производство, необходимыми для развития предприятия. Таким мнением в беседе с RT поделился экономист BitRiver Андрей Лобода.

«Стоимость кредитования повсеместно растёт, а это накладывает дополнительное финансовое бремя на компании и предприятия. Цена кредита выше — финансов на развитие меньше. Отсюда и снижение деловой активности: бизнесу проще свернуть объёмы, но остаться на плаву, чем погибнуть», — подчеркнул аналитик.

При этом высокий уровень инфляции в регионе создаёт дополнительные сложности для работы предпринимателей, считает специалист. По его словам, еврозона из последних сил пытается переломить ситуацию с ценам и на товары и услуги на фоне нестабильной геополитической ситуации.

Напомним, инфляция в Европе начала увеличиваться в 2021 году в результате пандемийного кризиса. Для борьбы с инфекцией ЕС ввели карантинные ограничения, которые привели к перебоям с поставками компонентов, комплектующих и сырья. В итоге нехватка материалов обернулась удорожанием готовой продукции.

Одновременно для поддержки экономики Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал активно печатать деньги, которые не были в полном объёме подкреплены производимыми товарами. Всего за последний год ЕЦБ поднял базовую ставку уже восемь раз и довёл её до 4% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008-го.

Отметим, что традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

По данным Евростата, на фоне действий ЕЦБ в июне 2023 года инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5%. Тем не менее показатель всё ещё заметно превышает целевой уровень регулятора в 2%.

«Инфляция в еврозоне, несмотря на снижение в июне, всё ещё остаётся высокой. ЕЦБ продолжает повышать процентные ставки, что делает финансирование менее доступным для бизнеса. Это вызывает пессимизм у бизнеса относительно будущего экономического роста в регионе», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ограничительное бремя

Как полагают специалисты, ситуацию усугубляют и действующие санкции Брюсселя против Москвы. Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Европа вместе с США и рядом других государств стала вводить в отношении Москвы беспрецедентные по своему масштабу санкции. Всего на сегодняшний день ЕС одобрил 11 пакетов различных рестрикций, а суммарное количество ограничений превысило 13,8 тыс.

«Многие европейские компании, прежде всего, в сфере автомобилестроения, лишились выхода на огромный российский рынок. А заместить Россию очень трудно, так как в мировом автопроме очень высока конкуренция, и другие развивающиеся страны делают ставку на азиатскую продукцию», — подчеркнула Мильчакова.

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Помимо прекращения поставок ряда товаров в Россию, в 2022 году Европа в рамках санкционной политики значимо сократила импорт энергоресурсов у Москвы. С декабря ЕС ввёл эмбарго на покупку нефти из РФ морем и вместе с государствами G7 запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх определённого лимита. В феврале 2023-го аналогичные меры были приняты и в отношении торговли нефтепродуктами.

Кроме того, Евросоюз стал отказываться от закупок российского газа. В 2022 году прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию. В то же время транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях.

«В таких обстоятельствах не идёт речи о росте и развитии — сейчас в большей степени бизнес озабочен выживанием, а инвесторы — защитой имеющихся валютных и иных активов. Продолжающаяся санкционная борьба с Россией всё сильнее бьёт по экономикам европейского региона», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AМarkets Артём Деев.

В настоящее время доля евро в международных расчётах через межбанковскую систему SWIFT снизилась до 31,25%. По итогам июня показатель сократился до минимума с марта 2020 года, свидетельствуют данные системы. Наблюдаемая динамика во многом связана с утратой доверия к евро со стороны других государств, для которых валюта становится «всё более токсичной», считает Наталья Мильчакова.