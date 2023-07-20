До 2025 года: Путин продлил действие ограничительных мер в ответ на антироссийские санкции

Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие указа о специальных экономических мерах в условиях санкций. Ограничения касаются запрета на вывоз и ввоз различных видов продукции и сырья. При этом россияне могут по-прежнему перевозить товары за границу для собственных нужд. Как полагают аналитики, действия властей позволяют обеспечить безопасность ключевых отраслей российской экономики и поддержать развитие внутреннего производства. Тем временем Евросоюз вновь пролонгировал действие антироссийских санкций.

В четверг, 20 июля, президент России Владимир Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле на два года — до 31 декабря 2025-го. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Срок действия предыдущего указа «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» заканчивался 31 декабря 2022 года. По его условиям, запрещено вывозить и ввозить некоторые виды продукции и сырья, которые входят в специальный перечень. При этом под ограничения не подпадают случаи, когда товары вывозят из России для собственных нужд.

Список был сформирован правительством ещё в марте прошлого года. В него вошли более 200 наименований. В частности, речь идёт о ранее ввезённом в Россию технологическом, телекоммуникационном и медицинском оборудовании, а также о транспортных средствах, сельхозтехнике и электроаппаратуре. Помимо этого, запрещён вывоз некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и так далее.

«Изначально меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность ключевых отраслей экономики, в первую очередь бесперебойную работу промышленного сектора. Ограничения были направлены против недружественных стран, в числе которых США, ЕС, Канада, Япония, Великобритания и иные союзники Запада. Это была своевременная ответная реакция на действия тех государств, которые осудили начало военной спецоперации на Украине», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

Напомним, в 2022 году, после начала СВО, страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада начали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических ограничениях в отношении России. Всего за прошедшее время было введено свыше 13,8 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры со стороны Запада затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), которые до сих пор не возвращены России. Более того, Евросоюз пытается найти юридическую основу для конфискации и последующего использования российских активов для восстановления Украины.

«Запрет, как и иные антисанкционные меры, должен действовать всё то время, пока Россия противодействует иностранному давлению. Отменить же ограничения российские власти смогут в случае, если Запад снимет санкции и перестанет мешать расти российской экономике», — уверен Деев.

По оценкам аналитиков УК «Альфа-Капитал», продление ограничительных мер позволяет поддерживать развитие внутреннего производства и способствует формированию новых логистических связей.

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В этот же день Совет Евросоюза принял решение в очередной раз пролонгировать санкции против России. Рестрикции в отношении Москвы будут действовать до 31 января 2024 года. В организации отметили, что речь идёт не только об ограничениях, введённых после февраля 2022-го, но и о действующих с 2014-го.

В таких условиях говорить о возобновлении деловых отношений с Европой не представляется возможным, подчеркнул в беседе с RT замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв. По его словам, ещё в течение как минимум пяти-шести лет взаимодействие России и ЕС вряд ли выйдет на какие-то значимые позиции.

«Возврата к прежнему уровню отношений, на мой взгляд, может вообще не случиться, потому что слишком много было разрушено. Проблема даже не в разрушении институтов, средств платежей и так далее. Это в первую очередь вопрос подорванного доверия. Те принципы, в которых нас так долго убеждала Европа, она сама же, по сути дела, и разрушила», — отметил замминистра.

Оздоровительный процесс

Несмотря на беспрецедентное давление Запада, ситуация в экономике России развивается лучше, чем предполагалось ранее, сходятся во мнении опрошенные RT аналитики. Во многом ускоренной адаптации предприятий к новым условиям способствовали меры правительства по поддержке бизнеса, считает первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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«Россия достаточно быстро приспособилась к новым условиям игры и с успехом преодолевает западные ограничения. Меры противодействия, принятые российскими властями, доказали свою эффективность, в то время как для внутреннего производства отсутствие конкуренции послужило мощным стимулом к развитию», — подчеркнул собеседник RT.

По оценке правительства, за первые пять месяцев 2023 года объём ВВП страны увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Причём только в мае показатель вырос на 5,4% в годовом выражении. Одним из главных экономических драйверов мог стать рост объёмов производства военного-промышленного комплекса. Такое мнение в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Неплохие результаты сегодня демонстрирует и лёгкая промышленность, выполняя большие оборонные госзаказы. Глубокого провала у нас не наблюдается сейчас ни в одной отрасли экономики. Даже автомобилестроение, которое было завязано на импортные поставки, постепенно восстанавливается», — отметил эксперт.

По его мнению, в 2023 году российская экономика может частично компенсировать потери 2022-го, а уже в 2024-м выйдет на докризисный уровень. Дальнейший рост ВВП будет зависеть от структурной трансформации отечественной экономики, динамики импортозамещения и геополитической обстановки, заключил Остапкович.