До 8,5% годовых: Банк России повысил ключевую ставку впервые с марта 2022 года

В пятницу, 21 июля, руководство российского Центробанка после продолжительной паузы решило поднять ключевую ставку и довести её до 8,5% годовых. Как отметили в ЦБ, к середине лета темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране выросли до 3,6% по сравнению с июньскими 3,3%, а к концу года могут достигнуть 5—6,5%. Регулятор планирует стабилизировать показатель вблизи целевой отметки 4% и для этого может ещё раз повысить ставку в обозримой перспективе. Кроме того, в Банке России заявили о завершении восстановительной фазы экономики. На этом фоне эксперты ЦБ не исключают возможность роста ВВП страны в текущем году сразу на 2,5%.

В пятницу, 21 июля, совет директоров Банка России по итогам второго летнего заседания повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Значение стало самым высоким с июля 2022-го.

Согласно оценке регулятора, в настоящий момент инфляционное давление в стране усиливается. Так, если в мае темп роста потребительских цен на товары и услуги достигал 2,5% в годовом выражении, то уже в июне показатель вырос до 3,3%, а по состоянию на 17 июля увеличился до 3,6%.

«Рост инфляционного давления проявляется по всё более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов. Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как полагают специалисты Центробанка, по итогам 2023-го уровень годовой инфляции в России может составить 5—6,5%. Между тем уже в 2024-м показатель должен вернуться к целевой отметке 4% и в дальнейшем будет оставаться вблизи этого значения, прогнозируют в регуляторе.

Традиционно изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать. Общая экономическая деятельность при этом снижается, и ценовое давление ослабевает. Если инфляция, напротив, замедляется, Центробанк может снизить ставку для оживления деловой и потребительской активности.

Весной 2022 года на фоне масштабных санкций Запада в отношении Москвы инфляция в России начала резко расти и в определённый момент достигала 17,8% — максимального уровня за последние 20 лет. В качестве антикризисной меры ЦБ в марте более чем в два раза поднял ключевую ставку (с 9,5% до рекордных 20% годовых), что спустя некоторое время позволило замедлить рост цен.

Так, уже летом уровень инфляции в стране опустился ниже 15%, а по итогам года составил 11,9%, после чего продолжил снижаться. По мере ослабления ценового давления ЦБ стал постепенно опускать и ключевую ставку. В июне 2022-го регулятор вернул её к досанкционному уровню 9,5%, в июле опустил до 8%, а в сентябре снизил до 7,5% годовых и вплоть до сегодняшнего дня удерживал на этой отметке.

«В последнее время регулятор высказывал беспокойство из-за вновь наметившегося ускорения инфляции, а также ослабления рубля и возможного перегрева экономики. Поэтому, думаю, повышение ставки должно помочь снизить инфляционное давление и смягчить возможный экономический перегрев», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 15 сентября. Согласно пресс-релизу ЦБ, в дальнейшем регулятор будет принимать решение по ключевой ставке с учётом динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков. При этом в регуляторе не исключают возможность очередного ужесточения монетарной политики.

«На среднесрочном горизонте проинфляционные риски существенно усилились… Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявили в ЦБ.

Опрошенные RT эксперты пока придерживаются разных оценок относительно перспектив ДКП. По мнению младшего управляющего активами УК ПСБ Арины Власовой, действия регулятора во многом будут зависеть от ситуации на валютном рынке.

«В случае возвращения курса рубля к уровням мая — первой половины июня регулятор может выбрать более сдержанный шаг до конца года, ограничившись повышением ставки на 0,25—0,5 процентного пункта на заседании в сентябре, так как инфляция в стабильных компонентах замедлится, а девальвационный эффект при укреплении нацвалюты сгладится. Если же курс сохранится на нынешних уровнях, ЦБ может повысить ставку примерно до 9—9,5% к концу года», — предположила Власова в разговоре с RT.

Тем не менее Центробанк вряд ли прибегнет к слишком быстрому и сильному ужесточению монетарной политики, поскольку это может помешать адаптации экономики к изменившимся внешним условиям. Таким мнением в интервью RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Не исключено, что в дальнейшем ЦБ может удивить своей мягкостью многих. Дело в том, что в основе волны ослабления рубля и текущего ускорения инфляции лежат далеко не только драйверы, связанные с денежно-кредитными условиями и потребительским спросом. В то же время трансформация экономики в новых непростых реалиях требует выверенной монетарной политики и комфортных процентных ставок», — пояснил Бабин.

В помощь рублю

В момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта умеренно укреплялась на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,25% — до 90 рублей, курс евро — на 0,34% (до 100,16 рубля), а юаня — на 0,4% (до 12,53 рубля).

Отметим, что повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт ужесточения ДКП увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля, утверждают эксперты.

Кроме того, по мнению Владислава Антонова, определённую поддержку нацвалюте сейчас оказывает приближение налогового периода. В это время компании-экспортёры обычно в больших объёмах продают валютную выручку на рынке и покупают рубли для уплаты налогов.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Тем не менее, как полагают аналитики, в ближайшее время некоторая неопределённость на валютном рынке пока ещё будет сохраняться. Согласно оценке Антонова, до конца июля курс доллара останется в пределах 89—93 рублей, а курс евро — вблизи 99—104 рублей. При этом в дальнейшем значения могут колебаться в более широких диапазонах, считает Дмитрий Бабин.

«Скорее всего, в ближайшие месяцы курс доллара в основном будет находиться в рамках 85—95 рублей. Евро при этом может торговаться в коридоре 94,7—105,8 рубля, а юань — в пределах 11,8—13,2 рубля», — предположил Бабин.

Восстановление завершено

По данным Центробанка, в настоящий момент восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы увеличения ВВП страны будут постепенно приближаться к показателям, соответствующим траектории сбалансированного роста, считают в регуляторе.

«Сохраняется неоднородность тенденций в динамике экономической активности в отраслевом разрезе. Выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни. В то же время рост выпуска в отраслях, ориентированных на экспорт, на текущем этапе в значительной мере сдерживается действием внешних торговых и финансовых ограничений», — отметили в Центробанке.

Тем не менее ЦБ несколько улучшил свой макроэкономический прогноз. Ещё в апреле регулятор оценивал предполагаемый рост ВВП России в текущем году на 0,5—2%, а сейчас ждёт увеличения показателя — на 1,5—2,5%. При этом в 2024-м рост может составить 0,5—2,5%, в 2025-м — 1—2%, а в 2026-м — 1,5—2,5%.

Ранее об улучшении ситуации в российской экономике заявляли президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, обрабатывающая промышленность в месячном выражении растёт двузначными темпами, уровень безработицы опустился до рекордно низких показателей, а ВВП по итогам года может увеличиться более чем на 2%. Глава государства, в свою очередь, отметил важность сохранения текущих тенденций.

«Важно то, что у нас результаты (во всяком случае, пока, скажем так, осторожно) лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи (во всяком случае, так, как мы их и ставили) как минимум будут решены в течение года», — подчеркнул Владимир Путин.