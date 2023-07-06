«Рисков для финансовой стабильности нет»: Набиуллина объяснила ослабление рубля динамикой внешней торговли

Курс евро на Московской бирже впервые с марта 2022 года превышал 102 рубля. Стоимость доллара при этом приближалась к отметке 94 рубля, а юань дорожал почти до 13 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не строить теории заговора и объяснила наблюдаемую динамику ситуацией во внешней торговле. Получаемая от экспорта иностранная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на неё резко вырос в связи с восстановлением импорта. Вместе с тем ЦБ пока не собирается вмешиваться в ситуацию, поскольку не видит рисков для финансовой стабильности. Опрошенные RT аналитики прогнозируют снижение курсов в ближайшие месяцы.

В четверг, 6 июля, торги на Московской бирже сопровождались резким повышением валютных курсов. В середине дня доллар и евро дорожали примерно на 3% — до 93,85 и 102,01 рубля соответственно. Достигнутые значения стали максимальными с марта 2022-го. Стоимость юаня при этом также росла на 3% и впервые с апреля прошлого года приближалась к отметке 12,92 рубля.

Всего с начала лета российская валюта подешевела по отношению к американской, европейской и китайской более чем на 13%. Главной причиной наблюдаемой динамики стала ситуация во внешней торговле России, считает глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина.

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что (идёт. — RT) чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего всё-таки на динамку внешней торговли», — заявила Набиуллина в четверг во время выступления на Финансовом конгрессе ЦБ.

Как напомнила председатель регулятора, в прошлом году Россия получала значительный объём долларов, евро и юаней от продажи своих товаров за границу, тогда как интерес компаний к иностранным денежным знакам в какой-то момент резко ослаб в связи с падением поставок зарубежной продукции. На этом фоне в июне 2022-го американская валюта на Мосбирже впервые за семь лет дешевела до 50 рублей, европейская — до 53 рублей, а китайская — до 7,5 рубля. Впрочем, сейчас на рынке наметилась обратная тенденция.

«Курс формируется прежде всего под влиянием торгового баланса... Если сравнить январь — май этого года с январём — маем прошлого года, у нас экспорт упал приблизительно, по предварительным данным, на 40%, а импорт вырос где-то на 15%», — отметила Набиуллина.

В результате, согласно оценке ЦБ, за первые пять месяцев 2023 года валюты в Россию от внешней торговли поступило лишь на $44,7 млрд больше, чем ушло за границу. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель сократился втрое. Впрочем, текущее положение дел не представляет угрозы для финансовой стабильности страны, поэтому регулятор пока не собирается вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

РИА Новости

© Анатолий Медведь

Как объяснила Эльвира Набиуллина, попытки искусственно поддерживать валютный курс заканчиваются периодами глубокой девальвации, с чем Россия уже сталкивалась в своей истории. В то же время плавающий курс глава ЦБ назвала благом, которое помогает экономике легче адаптироваться к внешним изменениям и шокам.

«Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски для финансовой стабильности — когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков для финансовой стабильности нет», — подчеркнула Набиуллина.

Аномальные уровни

Ситуацию на валютном рынке прокомментировали и в Кремле. Как напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные повышения курсов уже неоднократно происходили и ранее, но за ними всегда следовал «отскок назад». Текущее положение дел, по оценке Пескова, отчасти может быть связано с действиями спекулянтов на бирже, но при этом оно не оказывает влияния на экономическую стабильность в стране.

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«Как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас... Стоит добавить, что макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых. Об этом в том числе шла речь на недавней встрече председателя правительства Мишустина с президентом Путиным. Поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности», — подчеркнул Песков.

Определённое давление на рубль за последнее время могла оказать эмоциональная реакция рынка на внутриполитические события конца июня. Таким мнением с RT поделился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, на фоне попытки военного мятежа в России многие инвесторы начали активнее переводить свои деньги в иностранные валюты.

«Кроме того, цены на энергоносители в последние месяцы зависли на относительно низком уровне, что вкупе с геополитическими факторами привело к ухудшению динамики нефтегазовых доходов России. Также против рубля могут играть и повышенные бюджетные расходы», — добавил Бахтин.

Вместе с тем нынешнее ослабление рубля действительно может позитивно отражаться на состоянии российского бюджета, считает специалист. Традиционно при удешевлении нацвалюты увеличивается стоимость поставляемых за рубеж товаров, в результате чего государственная казна получает больше доходов. Таким образом, текущий рост курсов доллара, евро и юаня должен способствовать сокращению бюджетного дефицита России, который, по последним оценкам Минфина, сейчас превышает 3,4 трлн рублей при плановом показателе 2,9 трлн.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Между тем слишком высокие курсы иностранных валют создают трудности для импортёров и приводят к ускорению инфляции, отметил Александр Бахтин. Так, согласно оценке Минэкономразвития, с начала лета рост потребительских цен на товары и услуги в России ускорился с 2,5 до 3,4% в годовом выражении.

В этих условиях для стабилизации обстановки Банк России может в ближайшее время повысить свою процентную ставку, не исключил аналитик. Аналогичную точку зрения в комментарии RT выразил и советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков.

«ЦБ будет поднимать ставку, скорее ориентируясь на оживление спроса населения, в том числе на товары длительного пользования. На ближайшем или осеннем заседании ключевая ставка может быть повышена, по нашему прогнозу, на 0,5 процентного пункта — до 8% годовых», — предположил эксперт.

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Отметим, что за счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность в стране ослабевает, и это оказывает давление на инфляцию. Одновременно растёт и доходность банковских депозитов, население начинает больше сберегать и меньше тратить, что также позволяет сдерживать рост цен.

Одновременно повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий Центробанка увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля.

Если же резкие колебания курсов продолжатся, в обозримой перспективе Центробанк всё же может прибегнуть к интервенциям, не исключают аналитики. В этом случае власти начнут активнее продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния, что в итоге позволит выровнять баланс между спросом и предложением на рынке и тем самым поддержать рубль.

«На наш взгляд, валютные интервенции со стороны ЦБ возможны, но только при резких скачках курса: условно, более чем на 5% в течение дня. Также власти могут обязать экспортёров продавать определённую часть своей валютной выручки, как было сделано в прошлом году. Однако применение такой меры нам кажется маловероятным», — отметил Николай Рясков.

В целом специалисты пока не видят фундаментальных факторов для закрепления валютных курсов на текущих высоких отметках. По мнению Александра Бахтина, вероятность отступления доллара и евро «к более адекватным уровням» сейчас гораздо выше, чем сценарий дальнейшего ослабления рубля.

«Хотя у доллара и евро ещё есть запас для некоторого удорожания, нынешние курсы уже видятся аномальными. Фундаментально доллар должен стоить чуть больше 80 рублей, евро — около 90, юань — меньше 12, и, думаю, к таким значениям валюты будут стремиться в перспективе ближайших месяцев. Причины для этого имеются. Общая тревожность на рынке продолжает снижаться, скидка на российскую нефть сокращается, а ЦБ с большой вероятностью поднимет ставку, что позитивно для нацвалюты», — сказал Бахтин.

Похожую оценку в четверг высказал и глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, ситуация на валютном рынке стабилизируется после того, как произойдёт подстройка секторов экономики под новые реалии. При этом топ-менеджер исключил возвращение курсов к прошлогодним максимумам.

«Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне. Я думаю, что он должен укрепиться. Он, конечно, не уйдёт на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — цитирует ТАСС Грефа.