«Показатели многообещающие»: в Кремле заявили о стабильной ситуации в экономике России на фоне колебаний курсов валют

Ситуация в экономике России остаётся стабильной даже на фоне колебаний валютных курсов, заявили в Кремле. Наблюдаемое в последнее время ослабление рубля власти объясняют изменившейся динамикой внешней торговли и действиями спекулянтов. В то же время, как отмечают в руководстве страны, общие макроэкономические показатели выглядят многообещающими и превосходят ожидания. Например, инфляция сохраняется на уровне ниже целевых 4%, безработица опустилась до исторического минимума, а ВВП по итогам года может вырасти более чем на 2%. При этом произошедшее удешевление нацвалюты должно позитивно сказаться на состоянии российского бюджета, считают аналитики.

Президент России Владимир Путин не планирует проводить какие-либо совещания, посвящённые вопросу о курсе рубля, сообщил в пятницу, 7 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, наблюдаемое в последнее время ослабление нацвалюты связано с текущей конъюнктурой рынка. При этом даже на фоне резких курсовых колебаний общая ситуация в экономике остаётся стабильной, подчеркнул представитель Кремля.

«Призываем помнить недавнюю беседу президента с председателем правительства Мишустиным. Там речь шла именно о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться... Никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть», — подчеркнул Песков.

Накануне курсы иностранных валют на Московской бирже поднимались до максимальных уровней с весны 2022 года. В частности, доллар дорожал до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля, а юань — до 12,92 рубля. Впрочем, к настоящему моменту значения уже скорректировались до 91,2, 99,7 и 12,6 рубля соответственно.

Как отмечал Дмитрий Песков, одной из причин таких биржевых колебаний могли стать «спекулятивные игры». В то же время эксперты Центрального банка считают определяющим фактором для валютного рынка текущую динамику внешней торговли страны.

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«Курс формируется прежде всего под влиянием торгового баланса... Если сравнить январь — май этого года с январём — маем прошлого года, у нас экспорт упал приблизительно, по предварительным данным, на 40%, а импорт вырос где-то на 15%», — заявила 6 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

На фоне сокращения экспорта объём поступающих в Россию долларов, евро и юаней стал уменьшаться, а интерес к ним со стороны импортёров, напротив, начал расти по мере увеличения поставок иностранной продукции. В результате зарубежные валюты подорожали по отношению к рублю.

Тем не менее в Центробанке также не видят угроз для финансовой стабильности страны в текущих условиях. В этой связи регулятор пока не собирается вмешиваться в ситуацию на валютном рынке и выступает за сохранение плавающего курса, который помогает экономике легче адаптироваться к внешним шокам.

«Попытки искусственно поддерживать этот курс заканчиваются (и мы на своей истории знаем) периодами глубокой девальвации... Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем... Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски для финансовой стабильности — когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков для финансовой стабильности нет», — пояснила Набиуллина.

РИА Новости

© Пресс-служба Банка России

Топ-менеджеры ведущих российских банков тоже не считают опасным произошедшее ослабление рубля. Например, по словам главы ВТБ Андрея Костина, ажиотажное повышение курсов вскоре будет остановлено, а затем может последовать «некий обратный процесс». Аналогичной оценки придерживается и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне. Я думаю, что он должен укрепиться. Он, конечно, не уйдёт на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — приводит ТАСС слова Грефа.

Без лишних волнений

Помимо динамики внешней торговли, определённое давление на рубль за последнее время могла оказать эмоциональная реакция рынка на события конца июня, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Так, на фоне попытки вооружённого мятежа в России многие инвесторы начали активнее переводить свои деньги в иностранные валюты.

«В связи с недавней ситуацией отток капитала из России усилился, в результате чего ослабление рубля заметно ускорилось. Определённое влияние на курс оказали и действия спекулянтов, однако это не ключевой фактор», — отметил Суверов в разговоре с RT.

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Похожую точку зрения выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, некоторые участники рынка попытались дополнительно заработать на возникшей панике. Вместе с тем, как полагает эксперт, рубль сейчас «перепродан», поэтому курс не отражает реальной экономической картины.

«У нас зависимость инфляции и других макроэкономических показателей от ситуации на валютных торгах сейчас гораздо ниже, чем была в предыдущие периоды турбулентности, включая кризис 2008—2009 годов. Инфляция у нас сегодня находится вблизи 3%, а к концу года может составить порядка 5,5—6%. При целевом уровне ЦБ в 4% такое расхождение не приведёт к каким-то серьёзным негативным последствиям для экономики», — подчеркнул собеседник RT.

В правительстве при этом считают, что инфляция по итогам 2023 года не превысит 5%, о чём на днях Михаил Мишустин докладывал Владимиру Путину. В целом, по словам премьер-министра, положение дел в экономике России развивается лучше, чем изначально предполагалось. Уровень безработицы впервые опустился до 3,1—3,2%, обрабатывающая промышленность растёт двузначными темпами, а реальные доходы граждан вернулись на положительную траекторию.

«Экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые нашей стране препятствия... Сейчас у нас есть уверенность (в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств), что мы должны расти больше 2% за год», — подчеркнул Мишустин.

Одновременно власти прогнозируют стабилизацию обстановки на валютном рынке. Согласно апрельской оценке Минэкономразвития, даже с учётом текущей динамики внешней торговли средний курс доллара в 2023 году должен составить около 76,5 рубля.

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При этом, как отметил Александр Разуваев, недавнее ослабление рубля позитивно сказывается на состоянии российского бюджета. Традиционно при удешевлении нацвалюты увеличивается стоимость поставляемых за рубеж товаров, в результате чего государственная казна получает больше доходов. Таким образом, произошедший за последнее время рост курсов доллара, евро и юаня способствует сокращению бюджетного дефицита России, уверен аналитик.

Как следует из материалов Министерства финансов страны, с января по май расходы госказны превысили объём доходов на 3,4 трлн рублей, что оказалось заметно выше планового показателя на текущий год — 2,9 трлн. Впрочем, уже в июне ситуация начала меняться в лучшую сторону: по итогам первого полугодия 2023-го дефицит бюджета составил 2,6 трлн.

«В среднесрочной перспективе проблема бюджетного дефицита будет частично решена. Кроме того, скидки на российскую нефть продолжат снижаться, поэтому доходы от экспорта сырья должны вырасти, что позитивно отразится на торговом балансе. Помимо этого, до конца года ЦБ может повысить ключевую ставку вплоть до 8,5%. Всё это должно привести к укреплению рубля», — заключил Александр Разуваев.