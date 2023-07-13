С опережением планов: за первую половину 2023 года товарооборот России и Китая вырос почти на 41%

С января по июнь текущего года объём взаимной торговли между Россией и Китаем увеличился почти на 41% и достиг $114,5 млрд. Согласно оценке Минэкономразвития РФ, по итогам всего 2023-го показатель может впервые превысить отметку $200 млрд, а к 2030-му — достигнуть $300 млрд. Как отмечают эксперты, рост товарооборота ощутимо ускорился в прошлом году на фоне введения западных санкций против Москвы. На сегодняшний день российские компании активно перенаправляют в КНР поставки нефти, газа, продовольствия и металлов. Пекин тем временем наращивает продажи в РФ своей техники, электроники, автомобилей, одежды и товаров широкого потребления. Причём по мере увеличения объёмов торговли стороны всё чаще используют рубли и юани в расчётах друг с другом вместо долларов и евро, подчёркивают специалисты.

За первую половину 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил $114,54 млрд. Такие данные в четверг, 13 июля, представило Главное таможенное управление КНР.

Согласно оценке ведомства, с января по июнь отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 19,4% — до $62,26 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве сразу на 78,1% — до $52,28 млрд.

Объём российско-китайской торговли растёт с опережением планов. Так, ранее Москва и Пекин условились довести взаимный товарооборот до $200 млрд в 2024 году. Впрочем, с учётом текущей динамики намеченный показатель может быть достигнут уже в 2023-м, рассказал RT замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв.

«В тех документах, которые у нас есть с Китаем, был план по достижению товарооборота в $200 млрд в 2024 году. Мы почти дошли до этого уровня в 2022-м (там было около $186 млрд) и явно перейдём его в этом году», — подчеркнул замминистра.

Более того, по его словам, в дальнейшем рост взаимных поставок должен продолжиться. Так, следующей достижимой целью по объёму торговли с КНР в обозримом будущем российские власти считают планку в $300 млрд.

«Пока что идёт дискуссия о том, когда будет реально добиться этой отметки именно по товарообороту. По нашим оценкам, это может произойти к 2030 году. По крайней мере, мы такую цель в планах себе точно будем ставить», — добавил Ильичёв.

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Россия уверенно наращивает торговые связи с Китаем уже на протяжении нескольких лет. При этом процесс заметно ускорился в прошлом году на фоне введения странами Запада беспрецедентных экономических санкций в отношении Москвы. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Мы переориентируем торговые потоки из недружественных государств в сторону нейтральных или дружественных нам стран. То есть часть того товарооборота, который раньше у нас был, например, с Европой, сейчас перестраивается на КНР. В целом Китай выступает одним из крупнейших экспортёров мира, а теперь стал для России и ключевым торговым партнёром», — отметил Данильцев.

Примечательно, что в 2022 году российский экспорт в Китай рос в несколько раз быстрее, чем импорт из КНР в РФ. Впрочем, на сегодняшний день уже наблюдается обратная ситуация.

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Как объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, наибольшие объёмы поставок российских товаров были перенаправлены в азиатскую республику ещё в первой половине прошлого года. В то же время завоз китайской продукции в РФ рос постепенно, и для его увеличения ещё есть запас, уверен специалист.

«Всё, что Россия могла переориентировать быстро, было перенаправлено в Китай в 2022 году, а для поддержания высоких темпов роста экспорта необходима дополнительная инфраструктура. Например, ещё одна ветка газопровода «Сила Сибири», расширение пропускной способности Транссиба и увеличение танкерного флота. Между тем для наращивания импорта из Китая пока достаточно действующей инфраструктуры. Причём потребительский спрос в России восстанавливается, благодаря чему закупки растут высокими темпами», — пояснил Чернов.

По его словам, Россия поставляет в Китай преимущественно энергоносители. В 2022 году на их долю прошлось порядка 70% во всём объёме экспорта из РФ в КНР. В частности, речь идёт трубопроводном газе, СПГ, минеральном топливе, угле, мазуте, битуминозных веществах, а также нефти и продуктах её перегонки.

Любопытно, что за первые пять месяцев 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию. Причём, по данным китайской таможни, Москва поставляет этот энергоресурс Пекину в среднем по $74 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

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«Помимо углеводородов, мы поставляем в Поднебесную древесину, медь и изделия из неё, слябы, сельскохозяйственную продукцию, морепродукты, минеральные ресурсы, а также золото. Пекин, в свою очередь, активно продаёт России электронику, микропроцессорные блоки, экскаваторы, одежду и обувь, товары широкого потребления и автомобили», — добавил Владимир Чернов.

Как пишет аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по май 2023-го Россия вышла на первое место в мире по закупкам легковых машин у КНР. Всего за пять месяцев Москва приобрела у Пекина около 287 тыс. авто, что оказалось почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го.

В результате, согласно оценке «Автостата», за последний год доля китайских иномарок на российском рынке новых автомобилей выросла более чем в два раза — с 21 до 49%. Причём по итогам 2023-го значение может превысить 50%, не исключают эксперты компании.

Своими валютами

По мере увеличения взаимного товарооборота Москва и Пекин всё реже используют доллары и евро при оплате поставок. Об в начале июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Расширяется применение национальных валют во взаимных расчётах. Так, например, более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется в рублях и юанях», — отметил Путин.

РИА Новости

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По словам Владимира Чернова, активное использование нацвалют во внешней торговле позволяет минимизировать риски возможной заморозки денег и блокировки операций странами Запада. Причём, как отметил аналитик, такие сделки можно проводить без использования международной системы SWIFT, от которой Россию отключили в прошлом году.

Более того, взаиморасчёты в рублях и юанях не требуют дополнительной конвертации в доллары, что даёт возможность сэкономить на комиссиях. На этом фоне эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение доли взаимных расчётов в национальных денежных единицах в российско-китайской торговле.

«Товарооборот у нас довольно сбалансированный, а выручка с каждой стороны может быть потрачена на новые закупки необходимых товаров друг у друга. Поэтому, думаю, доля ещё будет расти», — предположил Данильцев.

В целом, по его мнению, рост взаимной торговли положительно отражается на экономиках обеих стран. Причём для России увеличение товарооборота с Китаем — это способ быстрее справиться с последствиями санкций, считает эксперт. Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Чернов.

«Для Китая рост товарооборота с Россией очень выгоден с точки зрения роста ВВП и сдерживания инфляции, потому что они закупают многие товары у нас со значительными скидками. Для России же наращивание взаимных поставок тоже приведёт к увеличению темпов экономического роста, а также снижению дефицита некоторых товаров, что положительно отразится на их стоимости, а значит замедлит темпы инфляции», — заключил Чернов.