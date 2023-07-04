Всё дальше от доллара: Путин рассказал об увеличении доли расчётов в нацвалютах между Россией и странами ШОС

Россия наращивает товарооборот в национальных валютах с Китаем и другими государствами Шанхайской организации сотрудничества, заявил Владимир Путин. По словам президента, на сегодняшний день уже более 80% коммерческих сделок Москва и Пекин проводят в рублях и юанях. При этом доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС уже превышает 40%. Как отмечают эксперты, в последнее время всё больше участников международной торговли стараются реже использовать доллары и евро во внешних расчётах. Таким образом страны пытаются добиться большей финансовой независимости от стран Запада, объясняют аналитики.

В 2022 году товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества вырос на 37% и достиг рекордных $263 млрд. При этом за первые четыре месяца 2023-го показатель прибавил ещё 35%, о чём во вторник, 4 июля, заявил президент РФ Владимир Путин. Более того, как подчеркнул российский лидер, участники объединения всё реже используют доллары и евро в торговле друг с другом.

«Расширяется применение национальных валют во взаимных расчётах. Так, например, более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%», — отметил Путин во время выступления на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

По его словам, Москва принимает самое активное участие в реализации планов ШОС о переходе на нацвалюты во взаимной торговле. В дальнейшем эту работу важно продолжать и принимать меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию платёжной инфраструктуры и созданию независимой финансовой системы, добавил Владимир Путин. Аналогичную позицию во время встречи озвучил и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием банка развития ШОС. Китайская сторона готова делиться с партнёрами огромным рынком и опытом развития», — подчеркнул глава азиатской республики.

Напомним, что до сегодняшнего дня в ШОС, помимо России и Китая, входили Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. А по итогам прошедшего во вторник заседания к организации официально присоединился Иран. Во время дискуссии президент исламской республики Ибрагим Раиси также заявил о необходимости дедолларизации торговли.

«Гегемонии западного мира способствует гегемония доллара. Для того чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии (США. — RT) из мировой практики и использовать национальные валюты в расчётах между странами», — сказал Раиси.

Защита от рисков

В России переход на расчёты в нацвалютах во внешней торговле заметно активизировался в прошлом году на фоне беспрецедентных санкций Запада. Так, если ещё в конце 2021-го на операции в долларах и евро приходилось порядка 90% товарооборота страны, то по итогам 2022-го значение сократилось до 48%, а в 2023-м может снизиться до 10—15%. Такую оценку ранее в интервью RT приводил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв.

«Снижению доли доллара и евро в первую очередь способствуют действия официальных властей США и стран Евросоюза. Представители этих государств принимают всё новые пакеты санкций, в результате чего сокращается количество корреспондентских счетов, компаний и финансовых институтов, которые могут быть задействованы в расчётах в долларах и евро. На самом деле процесс уже стал самоподдерживающимся», — объяснил Ильичёв.

РИА Новости

По словам замминистра, сегодня российские предприниматели активно используют юань и рубль в различных комбинациях. На долю этих валют уже приходится больше 50% всех внешнеторговых операций страны. Причём в товарообороте России с государствами Евразийского экономического союза и СНГ в рублях проводится примерно 75% сделок.

«В значительной степени мы перешли на расчёты в рупиях с Индией, однако здесь есть определённые сложности. Они связаны с тем, что мы поставляем товаров в эту страну больше, чем закупаем у неё. В результате у наших предприятий на счетах скапливается большой объём рупий, которые пока не получается полностью использовать. Тем не менее мы активно работаем с индийской стороной над решением этой проблемы», — добавил Владимир Ильичёв.

Планомерный отказ от использования американской и европейской денежных единиц в торговле сегодня наблюдается и в Китае. По данным Государственного валютного управления КНР, в мае 2023 года доля юаня в международных финансовых операциях Пекина достигла исторического максимума в 49,6%. При этом в долларах и евро азиатская республика проводила менее 47,9% транзакций, что стало самым низким уровнем за всё время наблюдений. Для сравнения: ещё в конце 2021-го значения составляли 37,6 и 59,6% соответственно.

«Всё больше стран начинают рассчитываться в нацвалютах из-за экономических причин, например, опасаясь нестабильности курса доллара. Есть и политический мотив: участники международной торговли боятся попасть под западные санкции, а также хотят продемонстрировать свою независимость от США в тех или иных вопросах», — объяснил RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

При этом, как полагает специалист, именно санкции против России ускорили процесс перехода стран к расчётам в нацвалютах. По мнению эксперта, многие государства «потенциально примерили на себя» подобные ограничения и теперь пытаются выстроить более независимую и сбалансированную торговлю.

Похожую точку зрения в интервью RT ранее выразил и министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, Запад манипулирует своими валютами, печатая их в неограниченном объёме, а также используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах. На этом фоне «доллар сам обрубил себе сук», на котором строилась вся система международных расчётов, подчеркнул глава Минфина.

«К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надёжные расчётные единицы уже начался. Понятно, что это тоже небыстрый процесс. Говорить, что завтра доллар будет никому не нужен, конечно, нельзя. Однако другие валюты сейчас расчищают это поле и занимают всё больше места», — добавил Силуанов.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, использование национальных валют в торговле позволяет дополнительно обезопасить расчёты, поскольку снижается риск блокировки денег и транзакций Западом. Наряду с этим упрощается проведение коммерческих операций, а также уменьшаются затраты бизнеса на конвертацию валюты.

«Тем не менее, если компании используют национальные валюты для расчётов, они могут подвергаться рискам, связанным с колебаниями валютного курса. Это означает, что стоимость товаров или услуг, выраженная в других валютах, может изменяться со временем, что способно повлиять на прибыльность компании. Этот фактор, конечно, тоже следует учитывать», — заключил собеседник RT.