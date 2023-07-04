ШОС выпустила декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации

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Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС выпустила декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации
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Об этом сказано в совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приёма Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — отмечается в документе.

Иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что благодарен за приём Ирана в ШОС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал присоединение Ирана к ШОС.

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