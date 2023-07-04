Премьер Индии поприветствовал присоединение Ирана к ШОС

Короткая ссылка
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Премьер Индии поприветствовал присоединение Ирана к ШОС
  • AFP
  • © JAPAN POOL

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена», — отметил Моди.

В связи с этим индийский премьер-министр также пожелал всего наилучшего иранскому народу, а также президенту Ирана Ибрагиму Раиси.

Вместе с этим Моди поприветствовал подписание белорусской стороной меморандума для того, чтобы стать членом Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить