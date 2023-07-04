Премьер Индии поприветствовал присоединение Ирана к ШОС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена», — отметил Моди.

В связи с этим индийский премьер-министр также пожелал всего наилучшего иранскому народу, а также президенту Ирана Ибрагиму Раиси.

Вместе с этим Моди поприветствовал подписание белорусской стороной меморандума для того, чтобы стать членом Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели.