Премьер Индии поприветствовал присоединение Ирана к ШОС
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена», — отметил Моди.
В связи с этим индийский премьер-министр также пожелал всего наилучшего иранскому народу, а также президенту Ирана Ибрагиму Раиси.
Вместе с этим Моди поприветствовал подписание белорусской стороной меморандума для того, чтобы стать членом Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее сообщалось, что саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели.