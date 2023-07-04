Раиси заявил о благодарности Ирана за приём страны в ШОС

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Иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что благодарен за приём Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Раиси заявил о благодарности Ирана за приём страны в ШОС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы очень ценим тёплые слова премьер-министра Индии и его усилия по проведению этого саммита. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы от имени правительства и народа Ирана выразить нашу признательность за приём Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена ШОС», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, председательствующий на саммите ШОС, поприветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества.

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