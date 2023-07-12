Бонус для бюджета: цена нефти Brent превысила $80 за баррель

На торгах в среду, 12 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с конца апреля приблизилась к $80,5 за баррель. По словам экспертов, энергосырьё дорожает на фоне новостей о возможном дефиците углеводородов в мире. Так, Россия вместе с другими странами — участницами сделки ОПЕК+ снижает производство и экспорт ресурса, в то время как глобальное потребление топлива продолжает постепенно расти, особенно в Азии. Как полагают специалисты, в этих условиях нефтяные котировки продолжат оставаться на относительно высоком уровне, что позволит улучшить наполняемость российского бюджета.

В среду, 12 июля, мировые цены на нефть обновили почти трёхмесячный максимум. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent поднималась на 1,4% и в определённый момент достигала $80,49 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать 26 апреля.

Котировки начали уверенно расти ещё на прошлой неделе после появления новостей о возможном сокращении мирового предложения нефти. В частности, как полагают эксперты, рынок отреагировал на заявления российских властей о планах Москвы снизить поставки своего энергосырья за рубеж.

«Главным фактором наблюдаемого удорожания нефти, вероятно, стало именно решение России сократить нефтяной экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки с августа. При этом накануне в СМИ появились сообщения, что продажи российской нефти за границу уже начали снижаться», — объяснил RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Помимо этого, ощутимую поддержку нефтяным ценам могли оказать действия стран — участниц соглашения ОПЕК+, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как пояснил эксперт, стороны планируют убрать с мирового рынка значительный объём сырья, что и приводит к повышению котировок.

Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Также по теме Сырьевой импульс: мировые цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о сокращении добычи На торгах в понедельник, 5 июня, цена нефти эталонной марки Brent на мировом рынке поднималась почти на 3% и превышала $78,2 за...

Ещё в октябре 2022 года стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. Причём в 2024-м члены альянса собираются дополнительно уменьшить производство на 1,4 млн баррелей в день.

Параллельно с этим официальным сокращением ряд участников сделки добровольно снижают нефтедобычу ещё на 2,66 млн баррелей в сутки. В рамках инициативы сильнее всего производство сырья уменьшают Россия и Саудовская Аравия — суммарно на 2 млн баррелей в день, а остальные объёмы распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

«Одновременно с сокращением предложения в мире начинает расти потребление нефти. Например, восстанавливается спрос на топливо в Китае и других странах Азии», — отметил Игорь Юшков.

В результате, если ещё в первой половине 2023 года на международном рынке был переизбыток нефти, то уже с июля по сентябрь в мире может образоваться дефицит энергосырья объёмом почти 1 млн баррелей в сутки. Более того, глобальная нехватка ресурса, вероятно, будет наблюдаться вплоть до октября 2024-го, подсчитали в Министерстве энергетики США.

В этих условиях до конца текущего года средняя стоимость нефти Brent продолжит оставаться вблизи отметки $80 за баррель, а уже в 2024-м способна подняться до $85, прогнозируют в ведомстве. Похожей оценки придерживаются и опрошенные RT эксперты. Причём, как отмечают специалисты, если котировкам Brent удастся закрепиться на уровне $80 за баррель и выше в обозримой перспективе, то и цены на российскую нефть Urals превысят установленный Западом потолок в $60.

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Как напомнил Игорь Юшков, ещё в начале 2023 года Россия продавала нефть марки Urals со значительной скидкой, размер которой достигал почти $35 за баррель по отношению к Brent. Впрочем, на сегодняшний день дисконт сократился практически вдвое — примерно до $19,4 за баррель.

«Раньше мы действительно были вынуждены давать большую скидку, так как в условиях санкций были высокие риски, которые сейчас уменьшаются. У нас наладилась логистика, стало понятно, как рассчитываться с контрагентами и страховать перевозки, поэтому размер дисконта снижается. На этом фоне многие говорят, что цена Urals должна преодолеть потолок и санкции не работают. Однако стоит отметить, что у нас, помимо Urals, есть и другие сорта, которые никогда не торговались ниже $60 за баррель, несмотря на действующий потолок», — отметил Юшков.

Хотя в настоящий момент Россия сокращает добычу и экспорт нефти, уже к осени, когда мировые цены вырастут, страна может увеличить поставки за рубеж, считает аналитик. Это, по его мнению, позволит бюджету страны получить дополнительные денежные поступления.

Согласно оценке Минфина РФ, за последнее время месячная динамика нефтегазовых доходов казны начала постепенно выходить на траекторию, соответствующую базовому уровню. Так, если ещё в конце мая дефицит бюджета составлял 3,4 трлн рублей и заметно превышал заложенную на 2023 год целевую планку в 2,9 трлн, то уже по итогам июня значение сократилось до 2,6 трлн рублей.

«Нефть постепенно дорожает, а произошедшее за последнее время ослабление российской валюты ведёт к тому, что сейчас в рублёвом эквиваленте наше сырьё уже продаётся по цене выше той, что была изначально заложена. В результате совокупности этих двух факторов наполняемость нашего бюджета улучшается», — заключил Юшков.