«Может сыграть в пользу роста мировых цен»: Россия объявила о сокращении экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Россия с августа намерена сократить поставки нефти за рубеж на 500 тыс. баррелей в сутки, о чём в понедельник, 3 июля, сообщил вице-премьер Александр Новак. Одновременно власти Саудовской Аравии объявили о планах продолжить снижение добычи сырья на 1 млн баррелей в день до конца лета. На фоне заявлений Москвы и Эр-Рияда цена нефти эталонной марки Brent ненадолго поднималась до $76,6 за баррель. При этом по мере выполнения обещанных двумя государствами решений котировки могут превысить $80 в обозримой перспективе, не исключают аналитики. Более того, по мнению экспертов, в случае сокращения экспорта углеводородов российские компании могут начать продавать больше топлива внутри страны. Это, в свою очередь, должно позитивно отразиться на стоимости бензина, уверены специалисты.

В понедельник, 3 июля, торги на глобальном энергорынке сопровождаются резкими колебаниями цен на нефть. В середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало сразу на 2,2% — до $76,58 за баррель, а стоимость американского сорта WTI поднималась на 1,6% — до $71,76 за баррель. Впрочем, уже ближе к вечеру значения вернулись к уровню закрытия предыдущих торгов — $75,4 и $70,6 соответственно.

Изначально котировки стали резко расти после появления новостей о возможном сокращении мирового предложения нефти. В частности, российский вице-премьер Александр Новак сообщил о планах Москвы снизить объём продажи сырья за рубеж в последний месяц лета.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством снижения экспорта на обозначенную величину», — сказал зампред кабмина.

Почти одновременно с заявлением Новака власти Саудовской Аравии объявили о решении продлить на август добровольное сокращение нефтедобычи на 1 млн баррелей в день. Инициатива призвана усилить меры альянса ОПЕК+ по поддержанию стабильности и сбалансированности мирового рынка углеводородов, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.

Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ещё в октябре 2022 года стороны согласились снизить общий уровень нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. Причём в дополнение к этому официальному сокращению ряд стран альянса в настоящий момент добровольно уменьшают производство сырья ещё на 2,66 млн баррелей в сутки. В рамках этой инициативы сильнее всего добычу снижают именно Россия и Саудовская Аравия — суммарно на 2 млн баррелей в день, а остальные объёмы распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

Нефтяная качалка неподалеку от Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Республики Татарстан

РИА Новости

© Максим Богодвид

«Сокращение объёмов добычи нефти должно привести к падению предложения на мировом рынке. В результате стоимость барреля может подняться выше $80, особенно если мы увидим восстановление спроса на топливо в Китае во второй половине 2023 года, как этого ожидают специалисты», — рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его словам, на практике предложение энергосырья на глобальном рынке начинает снижаться только через определённое время после сокращения объёмов добычи крупными производителями. Между тем решение Москвы урезать именно экспорт нефти в августе может сразу же отразиться на отрасли и стоимости сырья, уверен эксперт. Аналогичной точки зрения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Для мировых бирж уход с рынка 500 тыс. баррелей в сутки будет иметь важный психологический эффект и может сыграть в пользу роста мировых цен. Если мы сейчас будем делать запасы нефти и нефтепродуктов, то в период сокращения поставок на внешний рынок государство недополучит часть денег от экспортных пошлин. Тем не менее уже к осени, когда мировые цены вырастут, мы можем увеличить экспорт, и тогда по итогам года наш бюджет дополнительно заработает», — отметил Юшков.

Больше для своих

По мнению Владимира Чернова, в случае сокращения экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в августе российские энергокомпании, вероятно, начнут активнее реализовывать сырьё внутри страны. Это, в свою очередь, позволит обеспечить рынок России дополнительными объёмами топлива и стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на горючее, уверен эксперт.

Отметим, что с мая по июнь биржевая цена бензина АИ-92 в России выросла более чем на 16% — до 58,11 тыс. рублей за тонну, а котировки АИ-95 подскочили на 15,8% — до 64,61 тыс. рублей за тонну. Причём в определённый момент значения достигали 58,74 тыс. и 66,06 тыс. рублей соответственно — максимальных уровней за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Резкое повышение оптовых цен привело и к незначительному удорожанию бензина в рознице. Так, по последним оценкам Росстата, за последние неполные два месяца литр горючего АИ-92 на российских заправках поднялся в цене в среднем на 2,4% — до 48,32 рубля, а стоимость топлива АИ-95 — на 2,5%, до 52,72 рубля, хотя до этого с начала года показатели практически не менялись.

«Чтобы розничные цены не росли темпами выше инфляции, правительство уже обязало нефтяников увеличить отгрузки топлива на биржу. Помимо этого, сдержать рост внутренних цен на бензин должны действия Федеральной антимонопольной службы», — добавил Чернов.

Как ранее заявили в ФАС, если нефтяные компании не станут увеличивать поставки горючего на биржу, это может быть расценено как нарушение закона о защите конкуренции. В этом случае в отношении представителей энергобизнеса могут быть возбуждены антимонопольные дела, предупредили в ведомстве.

В правительстве при этом призвали нефтяников соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок, даже если экспорт кажется выгоднее, и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива». Более того, в ближайшее время Минэнерго совместно с ФАС должно будет принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, что также позволит избежать дефицита горючего на внутреннем рынке, добавили в кабмине.