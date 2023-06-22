На разных скоростях: оптовые цены на бензин в России обновили рекорд на фоне стабильной ситуации в рознице

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые поднялась до 58,71 тыс. рублей за тонну. Эксперты отчасти объясняют это сезонными факторами: повышением спроса на топливо и временным закрытием ряда нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт. Кроме того, по словам аналитиков, в последнее время российские энергетические компании начали поставлять горючее за рубеж активнее, чем на внутренний рынок. Причём уже с сентября власти планируют урезать компенсации нефтяникам за продажу топлива внутри страны. Впрочем, даже в этих условиях розничные цены на бензин в России продолжат оставаться относительно стабильными, уверены специалисты.

В четверг, 22 июня, биржевая цена бензина АИ-92 в России выросла на 2,26% и впервые за всё время наблюдений превысила 58,71 тыс. рублей за тонну. Одновременно стоимость топлива АИ-95 поднялась на 1,24%, до 65,79 тыс. рублей за тонну, и также приблизилась к историческому максимуму. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Всего с начала 2023-го горючее на торговой площадке подорожало более чем в 1,5 раза. Как рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, оптовые цены во многом отыгрывают прошлогоднее снижение. Тогда с января по декабрь биржевые котировки АИ-92 упали примерно на 25%, а бензин АИ-95 подешевел на 17%.

«В 2022 году на фоне западных санкций у России возникли трудности с экспортом энергосырья, и компаниям нужно было время для переориентации торговых потоков. В тот момент топлива на биржи внутри страны поступало больше, чем обычно, и цены от переизбытка снижались. Сейчас на экспорт уже уходит достаточно много горючего, что и приводит к повышению оптовых цен», — объяснил Юшков.

Помимо этого, сегодня на процесс удорожания бензина на бирже работают ещё и сезонные факторы, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Как отметил специалист, весной — летом ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) обычно закрываются для проведения плановых ремонтных работ, а спрос на горючее в стране традиционно увеличивается, поскольку россияне начинают чаще пользоваться транспортом.

РИА Новости

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«Кроме того, оптовые цены растут в преддверии корректировки демпферного механизма. Это сказывается на автозаправках, зависимых от крупных компаний — добытчиков и экспортёров нефти», — пояснил собеседник RT.

Напомним, так называемый демпфер заработал ещё в 2019 году. В рамках инициативы государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок.

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Если цены на горючее в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья внутри страны бизнес, напротив, отчисляет в казну часть своей прибыли. Такой принцип позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

Как следует из материалов Минфина, в 2022 году выплаты компаниям по демпферу из бюджета выросли более чем в три раза и составили 2,17 трлн рублей. При этом с января по май 2023-го государство уже возместило бизнесу 464 млрд рублей.

Между тем в последнее время выплаты в рамках демпфера во многом стали для нефтяников дополнительным источником дохода, и власти решили изменить параметры механизма. Об этом ещё в апреле сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Маржа нефтепереработчиков сегодня — это 8 тыс. рублей на тонну. Раньше была меньше 2 тыс. рублей. Если посмотреть, откуда берётся эта маржа, — за счёт демпфера. По сути, мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим. Минфин же не может мимо этого пройти. Надо подкорректировать», — цитирует ТАСС Силуанова.

В частности, власти предлагают «уполовинить маржу» компаний. Для этого планируется с 1 сентября на год сократить размер выплат по демпферу, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц.

«Сейчас финальное обсуждение идёт в правительстве. Я думаю, что в конце июня правительство (одобрит законопроект, и его внесут. — RT) в Думу в начале июля», — заявил ранее статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По словам Антона Силуанова, после корректировки демпфера нефтяники не должны поднимать цены для рядовых потребителей в попытке компенсировать недополученные доходы. Следить за этим будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), добавил министр.

РИА Новости

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Впрочем, согласно оценке российского Минэнерго, маржа АЗС остаётся на достаточно высоком уровне для того, чтобы компании могли сохранять операционную деятельность и при этом не поднимать ценники для конечных потребителей. На этом фоне нынешний рост оптовых цен не должен отразиться на розничных, уверены в ведомстве.

«Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, Минэнерго держит ситуацию на контроле. В частности, ведётся работа по недопущению резких изменений цен с учётом необходимости сохранения доходности АЗС для стабильности розничных цен и их увеличения не выше инфляции. О существенном повышении розничных цен речи не идёт», — подчеркнули в Минэнерго.

В пределах инфляции

Заявление Министерства энергетики подтверждают и данные Росстата. Как следует из материалов ведомства, даже на фоне рекордного роста биржевых котировок розничная стоимость горючего в стране продолжает оставаться относительно стабильной. Так, с начала года цена литра АИ-92 на российских заправках увеличилась в среднем лишь на 1,9% — до 48,1 рубля, в то время как литр АИ-95 подорожал на 2% — до 52,48 рубля.

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«Ситуация с ростом оптовых цен действительно не должна сильно сказаться на автолюбителях. С одной стороны, топливо на бирже покупают только независимые игроки, тогда как вертикально интегрированные компании поставляют горючее напрямую с НПЗ на свои АЗС. Перед независимыми игроками стоит сложный выбор: либо они повышают цену и теряют часть клиентов, либо не меняют цену и рискуют уйти в убыток», — объяснил Игорь Юшков.

Тем не менее для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке горючего в середине июня ФАС предписала нефтяным компаниям увеличить объёмы поставок топлива на биржу. Если такие меры не будут приняты, служба может посчитать это нарушением закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела, предупредили в ведомстве.

«Также сейчас прорабатывается повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов. В настоящее время анализ ценообразования на нефтепродукты продолжается и в розничном сегменте», — добавили в ФАС.

По мнению Игоря Юшкова, стоимость бензина на российских АЗС может подрасти осенью, после вступления в силу изменений параметров демпферного механизма. Вместе с тем специалист не ожидает серьёзного удорожания горючего на заправках до конца года. Похожую точку зрения в разговоре с RT выразил и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Думаю, рост цен на бензин вряд ли будет выше общего уровня инфляции. То есть до конца текущего года розничные цены могут прибавить ещё не более 3—5%», — заключил аналитик.