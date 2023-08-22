Первая в Европе: Путин заявил, что Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

По словам Владимира Путина, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию. При этом сейчас темпы роста ВВП остаются устойчивыми, ситуация в бюджете начала стабилизироваться, а реальные располагаемые доходы граждан вернулись на положительную траекторию, подчеркнул глава государства. Более того, по его словам, страна продолжает курс на дедолларизацию и за полтора года втрое нарастила долю расчётов в рублях при оплате экспорта. Вместе с тем российский лидер обратил внимание на усилившиеся в последнее время колебания валютных курсов и поручил правительству вместе с Центробанком принять меры по стабилизации обстановки на рынке и сдерживанию инфляции.

В 2022 году Россия справилась с внешними вызовами лучше ожиданий многих специалистов и даже сумела войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Об этом во вторник, 22 августа, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных... Российская Федерация вышла вперёд, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности (ППС), по объёму экономики. Это один из важнейших показателей», — подчеркнул Путин.

Поясним: объём валового внутреннего продукта (ВВП) по ППС показывает, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму в разных странах. Считается, что этот индикатор отражает реальную ситуацию в экономике.

Как следует из материалов Всемирного банка, опередив Германию, Россия не только стала пятой по величине экономикой в мире, но и вышла на первое место в Европе. Лидерами в глобальном списке по-прежнему остаются Китай, США, Индия и Япония.

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Напомним, в прошлом году, после начала специальной военной операции на Украине, страны Запада стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических ограничениях в отношении Москвы. Всего за прошедшее время против России было введено уже почти 15 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года — в пределах 10—25%. Однако реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по словам Владимира Путина, уже в 2023-м экономика страны полностью отыграет прошлогоднее снижение и увеличится более чем на 2%.

«Да, несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний. Мы с вами об этом знаем, вместе занимались преодолением этих трудностей. Но уже с III квартала (2022-го. — RT) в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы», — отметил глава государства.

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Пережить мощное воздействие санкций и ещё подняться в рейтинге Всемирного банка могла только крепкая диверсифицированная экономика, построенная на рыночных принципах, где есть эффективные собственники и инвесторы. Об этом ранее заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«У России значительная доля на многих мировых рынках, и любые попытки нас отрезать обречены на провал. Мы слишком большие, чтобы нас изолировать. Это уже очевидно всем», — подчеркнул Решетников.

Стабилизация финансов

Во время заседания Владимир Путин заявил и об устойчивости бюджетной системы России. Так, по его словам, в II квартале 2023 года расходы государственной казны превышали объём доходов лишь на 264 млрд рублей, тогда как ещё в I квартале значение было почти в восемь раз больше.

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«В июле баланс бюджета оказался на 458 млрд рублей лучше, чем год назад. Ожидается, что за июль — сентябрь бюджет будет сведён с профицитом, а в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне — около 2% ВВП», — добавил президент.

Как объяснил RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, рост бюджетного дефицита в I квартале был связан с резким увеличением трат казны, поскольку некоторые расходные статьи были профинансированы авансом. Так, ряд предприятий получили деньги от государства заранее, после чего приступили к изготовлению продукции, а уже позже стали отчислять налоги с её продажи. На этом фоне и ситуация с бюджетом начала постепенно улучшаться, отметил эксперт.

«Активно заработал нефтегазовый сектор. Поступления от экспорта энергоресурсов тоже стали расти, хотя пока остаются и не такими большими, как в прошлом году. По итогам всего 2023-го мы, вероятно, выйдем на запланированный дефицит в 2,9 трлн рублей. Обвальной ситуации с бюджетом точно ждать не стоит, поскольку экономика и бизнес работают, а налоговые поступления стабильно идут в казну», — пояснил Остапкович.

Всё дальше от доллара

Помимо этого, Владимир Путин рассказал и о продолжающейся дедолларизации российской экономики. По его словам, в последнее время Москва во внешней торговле всё чаще использует для расчётов собственную валюту или денежные единицы дружественных стран.

«За полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое — с 12 до 42%. А если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%», — подчеркнул президент.

Как ранее отмечал в интервью RT замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв, ещё в начале 2022-го на долю расчётов в долларах и евро приходилось почти 90% внешнего товарооборота России. Впрочем, уже к концу прошлого года показатель упал до 48%, а по итогам 2023-го может опуститься до 10—15%.

«Снижению доли доллара и евро в первую очередь способствуют действия официальных властей США и стран Евросоюза. Представители этих государств принимают всё новые пакеты санкций, в результате чего сокращается количество корреспондентских счетов, компаний и финансовых институтов, которые могут быть задействованы в расчётах в долларах и евро», — объяснил замминистра.

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Кроме того, за счёт перехода на операции в нацвалютах со своими партнёрами Россия снижает риски возможной блокировки денег Западом. Об этом в беседе с RT рассказывал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Были заморожены и, по сути, конфискованы российские золотовалютные резервы. Оказались заблокированы расчёты в долларах, евро и других так называемых резервных валютах, которые, как выяснилось, совершенно не являются таковыми. В результате доля этих активов в резервах целого ряда государств начала снижаться. Доверие к таким расчётным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах», — подчеркнул глава Минфина.

Курсовая балансировка

Особое внимание во время заседания Владимир Путин уделил ситуации на валютном рынке. Как отметил глава государства, усилившиеся в последнее время колебания курсов затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий и граждан. В этой связи президент попросил правительство и Центральный банк следить за ситуацией и своевременно принимать меры для нормализации обстановки.

«Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учётом объективной ситуации. Здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка», — поручил Путин.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Только с начала лета 2023 года курсы доллара, евро и юаня на Московской бирже выросли более чем на 20% и в первой половине августа ненадолго поднимались до 101,75, 111,42 и 13,96 рубля. Значения стали максимальными за последние полтора года.

Как объяснили в Центральном банке, получаемая от экспорта иностранная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на неё резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. В результате усилившаяся на рынке нехватка предложения долларов, а также евро и юаней привела к их удорожанию относительно рубля.

В попытке стабилизировать ситуацию на рынке Банк России уже поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%, а правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке. На этом фоне курсы доллара, евро и юаня на Мосбирже отошли от недавних максимумов и опустились ниже 95, 103 и 13 рублей соответственно.

«В ближайшее время доллар продолжит торговаться в районе 95 рублей. Это связано с тем, что, несмотря на присутствие фундаментальных причин для ослабления рубля, власти приняли ряд мер для стабилизации курса. Дальше многое будет зависеть от динамики мировых цен на нефть и макроэкономических показателей России», — рассказал RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Приоритетная задача

Кроме того, Владимир Путин напомнил о запланированной в 2024 году ускоренной индексации минимального размера оплаты труда. Как ожидается, с 1 января МРОТ будет увеличен сразу на 18,5% — до 19 242 рублей. Это, по словам президента, будет гораздо выше темпов инфляции и позитивно отразится на доходах порядка 4,8 млн россиян.

«Мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами, но фундаментальными факторами, которые влияют на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции... Задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле», — поручил Путин.

Повышение благосостояния граждан российский лидер назвал одной из приоритетных задач властей. Причём, по его словам, если в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% (с учётом инфляции), то уже в первой половине 2023-го показатель вырос на 4,7%. По мнению Георгия Остапковича, такая динамика должна позитивно отразиться на экономике страны в целом.

«Увеличение доходов ведёт к росту потребительской активности и спроса. Люди начинают тратить больше денег на покупку товаров и услуг. Для заводов это означает увеличение выпускаемой продукции. Потребительский спрос — это одна из основ экономического роста. У нас в ВВП доля конечного потребления домашних хозяйств около 50%. То есть, чем выше эта доля, тем более платёжеспособно население, и экономика будет расти, чтобы удовлетворить этот спрос», — заключил специалист.