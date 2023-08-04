На выплаты семьям с детьми: Путин утвердил единоразовый взнос со сверхприбыли крупных компаний

Владимир Путин утвердил закон о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. Бизнес заплатит 10% от разницы между суммой, заработанной в период 2021—2022 годов, и аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Платёж нужно будет внести до 28 января 2024-го, а для тех, кто сделает это с 1 октября по 30 ноября 2023-го, налоговая ставка будет снижена до 5%. За счёт инициативы правительство рассчитывает привлечь в бюджет дополнительно около 300 млрд рублей и собирается направить эти деньги на поддержку семей с детьми.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января 2024 года.

Платёж будет разовым и коснётся организаций, прибыль которых за 2021—2022 годы превысила 1 млрд рублей до налогообложения. Как ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов, часть этих заработанных бизнесом денег планируется потратить на выполнение первоочередных обязательств государства. В первую очередь речь идёт о реализации социальных расходов.

«По договорённости с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми. На те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», — подчеркнул Силуанов.

Как уточнили в Минфине, от уплаты взноса будут освобождены компании, созданные после 2020 года, малый и средний бизнес, а также организации — плательщики единого сельскохозяйственного налога. Помимо этого, действие нового закона не будет распространяться на предприятия энергетической отрасли, поскольку для них в 2023-м уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и топливному демпферу.

Более того, инициатива не затронет компании, у которых не было выручки от реализации в 2018—2019 годах, а также застройщиков, возводящих объекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета. Взнос не придётся уплачивать и финансовым организациям, к которым применяются меры по предупреждению банкротства.

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Для всех остальных крупных предприятий ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Взнос нужно будет уплатить не позднее 28 января 2024 года, а его размер бизнес должен посчитать самостоятельно.

«Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платёж с 1 октября по 30 ноября 2023 года... Предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет», — отметили в Министерстве финансов.

«Cкинемся и заплатим»

Идею собрать с крупных компаний страны разовую дополнительную выплату в казну власти начали обсуждать с бизнесом ещё в феврале 2023 года. Необходимость в такой поддержке со стороны предпринимателей возникла на фоне увеличения бюджетного дефицита.

«Инициатива связана с тем, что из-за санкций Россия стала получать меньше нефтегазовых поступлений в бюджет. Пока страна перенаправляет экспорт энергоресурсов с Запада на Восток и Юг, временный провал в доходах было решено восполнить за счёт других источников, включая разовый налог для крупных предприятий. В 2022 году многие из них получили сверхприбыль по причине резкого скачка цен на сырьё, связанного с геополитическим обострением в мире и последствиями пандемии коронавируса, когда из-за локдаунов нарушались цепочки поставок», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно последним оценкам Минфина, с января по июнь 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 2,6 трлн рублей. Доходы госказны сократились почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составили 12,4 трлн рублей, а расходы выросли примерно на 20% — до 15 трлн рублей.

Подобное увеличение бюджетных трат в министерстве объясняют тем, что некоторые расходные статьи были ускоренно профинансированы в начале 2023-го. При этом ненефтегазовые доходы казны выросли на 18% в годовом выражении (до 9 трлн рублей), а поступления от продажи энергоресурсов снизились на 47% (до 3,4 трлн рублей) после падения нефтяных цен и сокращения экспорта газа.

Примечательно, что в настоящий момент стоимость российской нефти уже отыграла значительную часть санкционных потерь и поднялась заметно выше установленного Западом потолка. Тем не менее на фоне сложившейся в начале года непростой ситуации с бюджетом крупный российский бизнес сам обратился к государству с идеей поддержать казну. Об этом ранее заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребята, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — а дальше начались нюансы, кто сколько», — рассказал Белоусов в интервью РБК.

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В ответ на инициативу бизнеса правительство озвучило собственные идеи. При этом, как отмечал в интервью RT Антон Силуанов, в своих предложениях власти «исходили из принципа справедливости».

«На протяжении последних нескольких лет мы видели достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. Государство предложило этим компаниям часть рентной и конъюнктурной сверхприбыли перечислить в бюджет в виде налога. При этом мы предложили взять прирост доходов бизнеса за период 2021—2022 годов и соотнести эту сумму с периодом 2018—2019 годов, минуя ковидный 2020-й, потому что он был нерелевантным. Разницу между объёмами доходов мы предложили частично централизовать в бюджете на государственные нужды», — объяснил Силуанов.

По его словам, всего за счёт единовременного взноса руководство страны намерено привлечь в бюджет порядка 300 млрд рублей. Хотя по сравнению с общим объёмом доходов казны (26 трлн рублей) это относительно небольшая сумма, тем не менее она остаётся существенной для финансирования социальных программ, подчеркнул министр.

По словам Натальи Мильчаковой, в первую очередь налог коснётся крупных компаний из таких отраслей, как электроэнергетика, металлургия и производство минеральных удобрений. При этом, как полагает собеседница RT, инициатива вряд ли станет серьёзной нагрузкой на бизнес, поскольку предприятия будут отчислять взнос не просто с прибыли, а именно со сверхприбыли, полученной вследствие геополитических причин. Поводов для беспокойства организаций не видит и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Введение этого налога никак не скажется на работе бизнеса. Суммы вполне посильные и, по нашим оценкам, не превышают 5—10% чистой прибыли компаний за текущий год», — подчеркнул Скрябин в разговоре с RT.