Валютный разворот: курс доллара на Мосбирже опускался ниже 93 рублей

На торгах в четверг, 17 августа, курс евро на Мосбирже впервые с начала месяца опускался ниже 101 рубля. Стоимость доллара при этом падала до 92,5 рубля, а юаня — до 12,6 рубля. Российская валюта уверенно дорожает по отношению к европейской, американской и китайской после резкого ослабления в начале недели. Наметившийся позитив эксперты связывают с действиями руководства страны. Так, для стабилизации обстановки на финансовом рынке Центральный банк повысил ключевую ставку до 12% годовых. Более того, как полагают аналитики, в ближайшее время дополнительную поддержку рублю должен оказать рост цен на нефть. Как в этих условиях могут измениться курсы евро, доллара и юаня — в материале RT.

В четверг, 17 августа, российская валюта укрепляется на Московской бирже. Во время торгов курс евро снижался на 2,5% и впервые с начала месяца достигал 100,64 рубля. Стоимость доллара и юаня при этом опускалась на 2,2% — до 92,55 и 12,62 рубля соответственно.

Нацвалюта уверенно дорожает по отношению к европейской, американской и китайской после резкого ослабления в начале недели. Так, ещё в понедельник курс евро на Мосбирже поднимался до 111,42 рубля, курс доллара — до 101,75 рубля, а курс юаня — до 13,96 рубля. Значения стали максимальными с марта 2022 года.

Главной причиной такого удешевления рубля стала ситуация во внешней торговле, объясняли в Центральном банке. За последнее время получаемая от экспорта иностранная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на неё резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся на рынке нехватка предложения долларов, евро и юаней привела к их удорожанию относительно рубля.

По данным ЦБ, в связи с повышением валютных курсов в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг. В результате если ещё в конце мая годовая инфляция в стране составляла 2,51%, то на сегодняшний день показатель уже превысил целевую отметку 4% и достиг 4,66%, говорится в материалах Минэкономразвития.

В этой связи 15 августа Центробанк решил повысить свою ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых — самого высокой планки с мая 2022-го. Решение регулятора должно привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам, что позволит сдержать рост потребительской активности и затормозить инфляцию.

«В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование, чтобы остановить волну ослабления рубля. Многие эксперты прогнозировали повышение ставки ЦБ на заседании в сентябре. Впрочем, оценив нынешнее положение дел, регулятор решил сделать это заранее, не дожидаться следующей встречи, которая будет только через месяц», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Кроме того, повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт ужесточения ДКП увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля.

Помимо повышения ставки, рынок мог позитивно отреагировать на сообщения о новых договорённостях правительства с бизнесом, утверждают эксперты. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники, 16 августа на совещании с президентом Владимиром Путиным компании-экспортёры согласились на предложение властей увеличить продажи валютной выручки. Это, как ожидается, поможет увеличить объём долларов, евро и юаней на бирже и должно поддержать рубль.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В ближайшее время руководство страны планирует внимательно отслеживать ситуацию на рынке. Если курсы вновь начнут расти, правительство может ужесточить валютный контроль и обязать экспортёров продавать крупные объёмы выручки для укрепления рубля.

«Валютный контроль вводили в конце февраля 2022 года, чтобы стабилизировать курс на фоне западных санкций. Тогда был принят целый комплекс мер, включая повышение ставки, и это действительно помогло. Для экспортёров продажа валютной выручки не будет серьёзным ударом. Большинство из них — это государственные компании, у которых сейчас нет займов за рубежом. Так что они вполне могут пойти на этот шаг без существенных издержек», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Дополнительную помощь нацвалюте может оказать и рост цен на нефть, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Стоимость продаваемого Россией сырья марки Urals уже поднялась выше установленного Западом потолка $60 за баррель и сейчас находится вблизи отметки $71. Как отметил собеседник RT, через некоторое время сверхдоходы от экспорта энергосырья начнут поступать в страну, что станет «заметным драйвером» для укрепления нацвалюты.

По мнению Деева, в обозримой перспективе доллар продолжит торговаться чуть ниже 95 рублей, а евро — в диапазоне 98—100 рублей. В дальнейшем значения могут опуститься ещё ниже, не исключил в разговоре с RT начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«На данный момент происходит коррекция курсов в сторону снижения. Если действительно будут приняты дополнительные меры по укреплению рубля в плане продажи экспортной выручки крупнейшими экспортёрами, ориентирами по валютам осенью станут 80—83 рубля за доллар, 90—93 рубля за евро, 11—12 рублей за юань», — заключил Соболев.