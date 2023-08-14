Впервые за полтора года: курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей

На торгах в понедельник, 14 августа, курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднимался выше 100 рублей. Евро при этом дорожал почти до 110 рублей, а юань — до 13,8 рубля. С начала лета показатели поднялись более чем на 20%. Специалисты объясняют это растущей нехваткой предложения иностранной валюты на рынке из-за снижения экспорта и увеличения импорта. Наблюдаемое ослабление рубля положительно сказывается на доходах бюджета, но в то же время ведёт к ускорению инфляции. В этой связи власти могут задействовать специальные меры для сдерживания курсовых колебаний, не исключают эксперты. Как в этом случае может измениться стоимость доллара, евро и юаня — в материале RT.

В понедельник, 14 августа, курсы иностранных валют на Московской бирже достигли максимальных уровней почти за полтора года. Во время торгов доллар дорожал на 1,1% — до 100,5 рубля, евро — на 1%, до 109,87 рубля, а юань — на 0,9%, до 13,82 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в марте 2022-го.

Всего с начала лета российская валюта подешевела по отношению к американской, европейской и китайской более чем на 20%. Одной из главных причин наблюдаемой динамики стала текущая ситуация во внешней торговле, считают в Центральном банке.

За последнее время получаемая от экспорта иностранная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на неё резко вырос в связи с восстановлением импорта. В результате усилившаяся на рынке нехватка предложения долларов, евро и юаней привела к их удорожанию относительно рубля.

Впрочем, согласно оценке Центробанка, наблюдаемое ослабление нацвалюты пока не представляет угрозы для финансовой стабильности страны. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Мы рисков не видим… По поводу динамики курса — мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг… Сейчас стоимостной объём экспорта примерно на треть ниже своих уровней второй половины 2022 года… Стоимостной объём импорта на самом деле возрос по сравнению со средним уровнем IV квартала», — отметил Заботкин.

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При этом теории о том, что нынешний рост валютных курсов связан с крупным оттоком капитала из страны, в настоящий момент не имеют под собой оснований, добавил замглавы ЦБ. Похожую точку зрения ранее выразил министр финансов России Антон Силуанов.

«Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят её за рубеж. Но мы с ЦБ договорились, что объёмы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка», — отметил глава Минфина.

Отметим, что ослабление рубля положительно отражается на доходах российской казны. Как следует из материалов Министерства финансов, если ещё в конце мая дефицит федерального бюджета составлял 3,4 трлн рублей и ощутимо превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже по итогам июля значение составило 2,8 трлн рублей. Впрочем, по словам Силуанова, власти не заинтересованы в чрезмерном удорожании иностранных валют.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию... От неё прежде всего страдают самые незащищённые слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег: индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастёт, стоимость кредитов увеличится. Поэтому всё относительно», — пояснил министр.

Аналогичной позиции придерживается эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Как рассказал специалист в интервью RT, динамика валютных курсов имеет важное психологическое значение для граждан.

«У нас привыкли воспринимать ослабление рубля как негативный сигнал о том, что в стране всё плохо, но на самом деле это не так… Ослабление нацвалюты позволяет нам уменьшить бюджетный дефицит, который сформировался в первом полугодии. Однако для людей всё не так однозначно, ведь на фоне повышения курсов дорожают иностранные товары, а импорт у нас довольно большой. Поэтому, думаю, власти будут пытаться найти некий баланс между спокойствием населения и интересами доходов бюджета», — отметил Юшков.

Примечательно, что в Кремле ожидают скорой стабилизации обстановки на валютном рынке. Об этом в понедельник заявил помощник президента Максим Орешкин.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — цитирует ТАСС Орешкина.

В поисках поддержки

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, в случае дальнейшего ослабления рубля руководство страны может прибегнуть к специальным финансовым мерам. В частности, правительство может обязать экспортёров продавать определённую долю валютной выручки на внутреннем рынке. Это поможет увеличить объём долларов, евро и юаней на бирже и должно поддержать рубль. К подобной мере кабмин уже прибегал весной 2022 года.

«Наряду с этим может ужесточиться валютный контроль. Кроме того, должен помочь и рост цен на нефть, который наметился с конца июля и через некоторое время способен транслироваться в укрепление рубля», — добавил собеседник RT.

Отметим, что в июле стоимость нефти российского сорта Urals поднялась выше установленного Западом потолка $60 за баррель. Причём на сегодняшний день котировки уже преодолели отметку $73, а в рублёвом выражении сырьё стоит даже больше, чем было заложено в бюджете на текущий год, отметил Игорь Юшков.

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Помимо этого, уже в сентябре Центральный банк России может второй раз подряд повысить свою ключевую ставку, что также должно оказать поддержку рублю. Об этом в интервью RT рассказал основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

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«Регулятор стремится вернуть инфляцию к целевому уровню 4% и выправить другие финансовые показатели страны. Поэтому если в ближайший месяц динамика не оправдает прогнозов, совет директоров ЦБ вполне может поднять ставку до диапазона от 8,75 до 9,25% годовых», — предположил Сидоров.

По его мнению, к концу лета валютные курсы могут оставаться вблизи текущих значений. Так, доллар, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 98—100 рублей, евро — вблизи 109 рублей, а юань — в коридоре 13,7—13,8 рубля, считает аналитик.

Между тем, как предположил в разговоре с RT начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, у американской валюты ещё есть возможность укрепиться до 103 рублей. В то же время Александр Бахтин не исключает возможности снижения курсов в случае вмешательства властей в ситуацию.