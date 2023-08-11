«По всем ключевым показателям»: Мишустин заявил об устойчивом росте экономики России

Экономика России адаптировалась к вызовам и вернулась к устойчивому росту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В первой половине 2023 года объём ВВП страны увеличился на 1,5%, а промышленность выросла на 2,5%, при этом обрабатывающее производство поднялось сразу на 6%. Ослабить влияние западных санкций позволили решения президента, а также оперативные антикризисные меры правительства в координации с Центробанком, отметил глава кабмина. По прогнозу ЦБ, уже в текущем году экономика вернётся на уровень 2021 года или даже превысит его. Более того, как отметили эксперты Всемирного банка, даже в условиях внешних ограничений Россия смогла обойти все страны Европы и подняться на пятое место в мире по объёму ВВП по паритету покупательной способности.

Экономика России адаптировалась к текущим вызовам и «показывает достаточно устойчивый рост» с опорой на внутренний спрос. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а в II квартале текущего года — уже на 4,6%», — рассказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил глава кабмина, ещё более активную динамику показывает российская промышленность. За первые шесть месяцев 2023 года отрасль выросла примерно на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Причём рост обрабатывающих производств превысил 6%, а отдельно в июне достиг сразу 13% в годовом выражении.

«Важно сохранить высокие темпы роста, обеспечив внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами, развивая активно экономику предложения, о которой говорил президент. Мы для этого продолжим реализовывать меры, направленные на увеличение занятости, на повышение эффективности экономики и инвестиционной активности», — добавил премьер.

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По данным Министерства экономического развития, в первой половине 2023 года позитивная динамика также наблюдалась в строительстве и сельском хозяйстве — объём работ вырос на 9,2 и 2,9% соответственно. За это же время реальные располагаемые доходы россиян увеличились в среднем на 4,7%, а уровень безработицы впервые за весь постсоветский период опустился до 3,1%.

Текущее положение дел в экономике уже начало позитивно отражаться на состоянии государственной казны, подчеркнул Михаил Мишустин. Как следует из материалов Министерства финансов, если ещё в конце мая дефицит федерального бюджета составлял 3,4 трлн рублей и ощутимо превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже по итогам июля значение составило 2,8 трлн рублей.

«За семь месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20% (в годовом выражении. — RT), причём уже в июле — более чем на треть. Активно повышаются и нефтегазовые поступления. По итогам июля — почти на 5% к уровню прошлого года, превысив показатель, который был утверждён бюджетным правилом, на 73 млрд рублей. Мы рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы», — заявил премьер-министр.

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Об улучшении ситуации в российской экономике говорят и в Центральном банке. Согласно оценке регулятора, в настоящий момент восстановительные процессы уже почти завершены. При этом, как ожидают в ЦБ, по итогам 2023 года экономика вернётся на уровень 2021-го или даже превысит его.

«С учётом фактических данных за I квартал и оперативных данных в II квартале Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 1,5—2,5%... В 2024—2025 годах темпы роста будут более умеренными (0,5—2,5% и 1—2% соответственно. — RT). В 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста 1,5—2,5%», — говорится в исследовании.

Командная работа

Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада начали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических ограничениях в отношении России. За прошедшее время было введено уже свыше 13,8 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года — в пределах 10—20%. Однако реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

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По словам Михаила Мишустина, сдержать санкционный удар удалось прежде всего благодаря решениям, принятым по поручению президента Владимира Путина, а также оперативным действиям правительства в координации с Центробанком. В частности, для нормализации экономической обстановки в 2022 году власти утвердили план первоочередных мер из более чем 300 различных инициатив на 12,5 трлн рублей.

Речь идёт, например, о кредитных каникулах и льготных займах для компаний, моратории на проверки предприятий и налоговых послаблениях для ряда отраслей, а также о продлении государственной программы льготной ипотеки. Наряду с этим в 2022 году были расширены меры поддержки семей с детьми и дважды проиндексированы социальные выплаты.

«Были разработаны точечные государственные программы помощи отдельным секторам экономики, наиболее пострадавшим от санкций, например для IT-отрасли. Крупнейшим стратегическим предприятиям также выделялись бюджетные средства на докапитализацию или модернизацию производств. Быстро форсировался процесс импортозамещения, что привело к появлению новых производств и рабочих мест», — рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Для сдерживания инфляции в прошлом году кабмин запретил экспорт некоторых товаров, предоставил субсидии аграриям и легализовал так называемый параллельный импорт. Этот механизм позволил ввозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.

Центральный банк, в свою очередь, временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. По словам Владимира Чернова, действия регулятора позволили замедлить рост цен, остановить обвал курса рубля и обеспечить стабильную работу банковского сектора на фоне отключения российских финорганизаций от международных платёжных систем.

«После стабилизации инфляции осенью прошлого года ЦБ вновь опустил ключевую ставку, что придало импульс внутреннему кредитованию и, как следствие, экономическому росту. Сильнейший стимул получила оборонная промышленность, так как количество госзаказов в данной отрасли резко возросло, на фоне чего ускорилось восстановление металлургического сектора», — добавил собеседник RT.

Немаловажную роль в оперативном восстановлении экономики сыграла и быстрая переориентация торговых потоков и цепочек поставок с Запада на Восток. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Российская экономика в короткие сроки адаптировалась к внешним вызовам благодаря повороту на Восток, когда потоки энергоресурсов и в целом товарооборот с незападными странами очень сильно увеличились. На место ушедших из России американских и европейских брендов пришли отечественные и новые международные компании, в результате чего сохранились рабочие места. Были созданы все условия для того, чтобы бизнес также адаптировался к нынешней ситуации, и он этим воспользовался», — подчеркнул Сигал.

Набор высоты

Примечательно, что в 2022 году в условиях беспрецедентного санкционного давления Россия не только справилась с вызовами лучше ожиданий, но и поднялась в рейтинге крупнейших экономик мира. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка.

Как следует из материалов организации, по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) страна сумела обойти Германию, став пятой по величине экономикой в мире и первой в Европе. Лидерами в глобальном списке по-прежнему остаются Китай, США, Индия и Япония.

Поясним: ВВП по ППС показывает, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму в разных странах. Считается, что этот индикатор отражает реальную ситуацию в экономике.

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Пережить мощное воздействие санкций и ещё подняться в рейтинге Всемирного банка могла только крепкая диверсифицированная экономика, построенная на рыночных принципах, где есть эффективные собственники и инвесторы. Об этом ранее заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«У России значительная доля на многих мировых рынках, и любые попытки нас отрезать обречены на провал. Мы слишком большие, чтобы нас изолировать. Это уже очевидно всем», — подчеркнул Решетников.

По словам Владимира Чернова, уверенный рост промышленности, а также ускоренные темпы переориентации экспортных и импортных потоков «не позволили упасть экономике на самое дно». Причём в тот момент, когда Россия уже начала оправляться от потерь, обратная тенденция наметилась в Германии, отметил аналитик.

«ФРГ столкнулась с энергетическим кризисом, из-за которого резко выросли издержки производств, а их объёмы стали снижаться. На фоне ускоренных темпов инфляции и роста цен на энергоресурсы в Германии упал ещё и потребительский спрос, в результате чего темпы роста ВВП замедлились. Когда же немецкая экономика достигла пика снижения, российская была уже на подъёме и поэтому смогла вырваться вперёд», — объяснил эксперт.