С увеличением расчётов в нацвалютах: с начала 2023 года товарооборот России и Китая вырос почти на 37%
- РИА Новости
- © Игорь Зарембо
За первые семь месяцев 2023 года объём торговли между Россией и Китаем вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил $134,1 млрд. Такие данные во вторник, 8 августа, представило Главное таможенное управление КНР.
Согласно оценке ведомства, с января по июль отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 15,1% — $71,56 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве сразу на 73,4% — до $62,54 млрд.
Ранее власти обеих стран условились довести взаимный товарооборот до $200 млрд в 2024 году. Впрочем, с учётом нынешней динамики намеченная цель может быть заметно превышена уже в 2023-м, уверены эксперты.
«Можно ожидать, что по итогам всего текущего года объём российско-китайской торговли превысит $220 млрд. Причём росту взаимного товарооборота может способствовать увеличение доли расчётов в национальных валютах», — предположила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
На сегодняшний день уже более 80% торговых сделок Москва и Пекин проводят в рублях и юанях, хотя раньше пользовались в основном долларами. По словам министра финансов России Антона Силуанова, за счёт планомерного отказа от расчётов в американской валюте стороны хотят минимизировать риски возможной блокировки денег Западом.
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Как отметил глава Минфина, доверие к доллару было подорвано, поскольку США манипулируют своей денежной единицей, не только печатая её в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах. В этой связи Россия, Китай и ряд других государств всё чаще предпочитают расплачиваться друг с другом собственными валютами.
«При этом думаю, что в дальнейшем всё больше и больше будет увеличиваться доля операций в цифровых валютах. Ведь тот же Китай, например, уже запустил цифровой юань, а в России сейчас планируется запуск цифрового рубля. Эти валюты неподвластны никаким ограничениям и будут выступать таким же надёжным средством платежа, каким сегодня являются обычные рубли, юани и другие денежные знаки, в которых мы проводим платежи», — отмечал Силуанов в интервью RT.
В обход санкций
Россия уверенно наращивает торговые связи с Китаем на протяжении нескольких лет. Причём сам процесс заметно ускорился в прошлом году после введения странами Запада беспрецедентных экономических санкций в отношении Москвы.
На фоне действия различных торговых ограничений со стороны США и ЕС, а также ухода многих американских и европейских компаний из РФ в 2022-м российско-китайский товарооборот вырос сразу на 29,3% и приблизился к уровню $190,3 млрд. Достигнутое значение стало максимальным за всю историю экономических отношений двух стран.
«Такое резкое увеличение товарооборота было вполне ожидаемым, поскольку в современных реалиях КНР стала основным торговым партнёром России. Кроме того, сегодня многие китайские компании активно замещают западные на нашем рынке, что тоже отражается на взаимной торговле», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Примечательно, что в 2022 году российский экспорт в Китай рос в несколько раз быстрее, чем импорт из КНР в РФ. Впрочем, на сегодняшний день уже наблюдается обратная ситуация. По словам Натальи Мильчаковой, значительную часть поставок своих товаров Россия перенаправила в азиатскую республику ещё в прошлом году, тогда как для завоза китайской продукции в РФ всё ещё остаётся значительный запас.
«За такие короткие сроки нам пока не удаётся полностью заместить собственным производством все те товары, которые мы раньше закупали на Западе. Поэтому в настоящее время, по всей видимости, сделана ставка на замену европейской и американской продукции товарами из Китая», — пояснила собеседница RT.
Как отмечают эксперты, на сегодняшний день китайские компании активно поставляют в Россию технику, электронику, одежду и товары широкого потребления. Москва тем временем наращивает продажи азиатской республике энергоресурсов, продовольствия, металлов и древесины.
Примечательно, что в первой половине 2023 года Россия стала главным поставщиком сырой нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию. Причём, по данным китайской таможни, Москва продаёт этот энергоресурс Пекину в среднем по $73 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен — $60.
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
КНР, в свою очередь, заметно увеличивает присутствие на российском авторынке. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», за последний год доля продаж китайских иномарок в РФ увеличилась более чем в два раза и по итогам июля впервые превысила 50%.
Более того, как отмечает газета The Wall Street Journal, в текущем году Россия вышла на первое место среди покупателей китайских легковушек. Это помогло Пекину стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.
Стимул для экономики
Любопытно, что в условиях санкций многие товары идут из Китая в Россию не напрямую, а через третьи страны. Так, по данным американского Института международных финансов, за последнее время Пекин рекордно увеличил экспорт в Белоруссию, Казахстан, Грузию и Турцию, откуда продукция позже попадает в РФ.
По мнению Натальи Мильчаковой, подобное усиление взаимодействия с Китаем позволит России быстрее оправиться от санкционных потерь. Отметим, что в 2022 году на фоне западных санкций экономика сократилась на 2,1%, хотя изначально ряд аналитиков прогнозировали более серьёзный обвал. Уже в текущем году объём ВВП страны может увеличиться на 2,5%, не исключили в Центральном банке.
«Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста», — говорится в исследовании ЦБ.
При этом объём взаимной торговли между Россией и Китаем продолжит уверенно расти и после 2023 года, уверены власти. Как ранее заявлял в интервью RT замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв, новой достижимой в обозримом будущем целью по товарообороту должна стать отметка $300 млрд.
«Пока идёт дискуссия о том, когда будет реально добиться этой отметки именно по товарообороту. По нашим оценкам, это может произойти к 2030 году. По крайней мере, мы такую цель в планах себе точно будем ставить», — подчеркнул Ильичёв.