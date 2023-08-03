«Платежи и переводы для граждан будут бесплатными»: Банк России установил тарифы на операции с цифровым рублём

Банк России представил логотип цифрового рубля и установил тарифы на операции с электронной нацвалютой. До 1 января 2025 года, пока будут проходить пилотные испытания новой формы денег, все операции с ней будут полностью бесплатными для граждан и бизнеса. После этого россияне смогут и дальше пользоваться цифровыми рублями без комиссий, а тариф для компаний уже составит 0,3% от суммы платежа, но не превысит 1,5 тыс. рублей. Ставку для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, установят в размере 0,2%, но не более 10 рублей. Кроме того, будет взиматься комиссия 15 рублей за переводы между юридическими лицами. Как внедрение электронной валюты может отразиться на финансовом рынке России — в материале RT.

Совет директоров Центрального банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой», — говорится в сообщении.

Для компаний тариф за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями установят в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей, а для организаций сферы ЖКУ — 0,2%, но не более 10 рублей. При этом комиссия при переводах между юрлицами составит 15 рублей за операцию.

Как уточнили в ЦБ, утверждённые тарифы для бизнеса начнут действовать только с 1 января 2025 года. До этого момента будет установлен льготный период, все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России компании смогут проводить бесплатно.

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«Каждый человек или компания смогут открыть один счёт цифрового рубля (цифровой кошелёк) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках», — добавили в ЦБ.

Как рассказал RT экономист BitRiver Андрей Лобода, сегодня для компаний в России стоимость эквайринга (оплаты товаров или услуг банковскими картами) в среднем составляет 1,5—1,7% от суммы покупки. Кроме того, для приёма оплаты безналичным способом предпринимателям нужно закупать и устанавливать соответствующее оборудование. На этом фоне «переход в цифру» должен сделать работу бизнеса гораздо дешевле, уверен эксперт.

«Тариф при операциях с цифровым рублём будет в несколько раз ниже, а на период внедрения электронных денег и адаптации механизмов их использования всё будет бесплатно. Таким образом, если раньше и были сомнения в том, как убедить людей переходить на цифровые рубли, то теперь вопросов не осталось: бизнес, которому необходимо сократить издержки, сам будет продвигать эту инициативу», — добавил Лобода.

Новая форма

Также в четверг руководство ЦБ одобрило логотип электронной нацвалюты. Его планируется интегрировать в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции.

© Банк России

Напомним, ЦБ начал работать над созданием цифрового рубля ещё в 2021 году. С 1 августа 2023-го в России вступил в силу закон о внедрении новой формы денег, и уже до конца лета регулятор планирует начать пробные испытания электронной валюты с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков. В их числе, например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк и другие кредитные организации.

Пилотный проект будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах, а с 2025-го предполагается начать постепенное внедрение цифрового рубля в широкий оборот. При этом, согласно задумке руководства страны, уже до 2030-го электронную валюту будут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами.

«Введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и снижению стоимости услуг для граждан и бизнеса», — говорится в проекте стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.

Поясним, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.

Завести себе такой электронный кошелёк можно будет через мобильное приложение любого банка. Причём пополнять цифровой счёт граждане смогут на сумму до 300 тыс. рублей в месяц.

У новой формы денег при этом не будет срока годности и своего отдельного курса. Обменять цифровые рубли на бумажные клиенты смогут в два этапа в соотношении один к одному.

Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту с кошелька на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе финансовой организации. Точно так же будет происходить и обратная операция.

Чтобы перевести кому-то цифровые рубли, нужно будет войти в свой цифровой кошелёк через привычное мобильное приложение банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем указать сумму и подтвердить операцию. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя, рассказали в ЦБ.

© Банк России

Для покупки товаров или услуг с помощью электронной валюты нужно будет считать QR-код через мобильный телефон, выбрать в приложении цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить платёж. В перспективе новой формой денег можно будет рассчитываться и по бесконтактной технологии NFC, уверены в Центробанке.

При проведении операций с электронной валютой пользователи не смогут получать кешбэк. Кроме того, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, а банкам запретят выдавать в них кредиты.

Люди смогут пользоваться цифровыми рублями на своё усмотрение и по своему желанию — наряду с наличными и безналичными. При этом, как подчеркнули в Центробанке, в будущем власти не собираются выводить из оборота банкноты и карты и заставлять граждан расплачиваться только электронной нацвалютой. Переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты в цифровые рубли тоже не планируется.

«Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это абсолютно добровольное использование. Это дополнительная возможность для людей, их выбор: хотят — пользуются, не хотят — не пользуются. Но мы рассчитываем на то, что это действительно будет удобнее и дешевле для людей и бизнеса, поэтому они начнут этим пользоваться», — отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Также в ЦБ заверили, что запуск новой системы не приведёт к началу «тотальной слежки» за россиянами и их финансами. Как отметили в регуляторе, все операции, остатки средств в цифровых кошельках будут защищены банковской тайной точно так же, как обычные счета.

«В целом внедрение цифрового рубля благоприятно скажется на экономике, которая уже активно переходит на безналичные платежи. Мы в данном случае видим, что учтены интересы граждан и организаций при составлении тарифов. Государство обеспечивает сохранность цифровых рублей на кошельках граждан, а это будет для людей дополнительным основанием, чтобы воспользоваться новым сервисом», — констатировал в интервью RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.