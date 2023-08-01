«Даст новые возможности»: в России стартует запуск цифрового рубля

С 1 августа в России начинается внедрение цифрового рубля. Первые испытания электронной нацвалюты с реальными операциями должны стартовать уже в ближайший месяц, а с 2025 года планируется запустить её в широкий оборот наряду с бумажными и безналичными деньгами. Для населения расчёты в рамках новой системы будут полностью бесплатными, а для бизнеса тарифы составят 0,3% от суммы платежа. По словам экспертов, третья форма денег позволит упростить и обезопасить транзакции граждан, а компании при этом получат дополнительную возможность обходить западные санкции во внешней торговле. Цифровой рубль не будет иметь своего отдельного курса и срока годности, а пользоваться им россияне смогут по желанию. Как именно будет работать новая система — в материале RT.

Во вторник, 1 августа, в России вступил в силу закон о внедрении новой формы денег — цифрового рубля. Соответствующий документ в июле одобрил парламент и подписал президент страны Владимир Путин.

«Цифровой рубль — это действительно третья, дополнительная форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными. Все три формы будут равноценными, то есть один цифровой рубль равен одному наличному, одному безналичному. Он дополняет уже существующие платёжные инструменты, которыми мы пользуемся сейчас», — объясняла ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По её словам, уже в ближайший месяц ЦБ начнёт испытывать операции с реальными цифровыми рублями с привлечением узкого круга клиентов некоторых банков из пилотной группы. В их числе, например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк и другие кредитные организации.

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Отметим, что разработку электронной нацвалюты Центробанк анонсировал ещё в 2020 году. В 2021-м власти создали прототип платформы цифрового рубля, а в 2022-м были проведены первые тестовые операции между 13 банками.

Как рассказала Набиуллина, массовое внедрение новой формы денег может начаться с 2025 года. При этом, согласно задумке руководства страны, уже до 2030-го цифровую валюту станут активно использовать наряду с наличными и безналичными рублями.

Предполагается, что нововведение будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов. Одновременно цифровой рубль позволит повысить доступность и снизить стоимость услуг для граждан и бизнеса, о чём говорится в проекте стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.

«С запуском цифрового рубля Россия станет одной из первых стран, у которых есть и национальная цифровая валюта, и национальная система платёжных карт, и своя система быстрых платежей (СБП), и своя альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений. И мы будем продолжать внедрять выгодные, удобные сервисы для граждан, бизнеса и государства», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

© Пресс-служба Банка России

Поясним, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.

При этом, в отличие от криптовалют, которые ничем не обеспечены и не имеют единого эмитента, цифровой рубль станет официальным платёжным средством в России и будет выпускаться на платформе Центробанка. Люди смогут пользоваться такими электронными деньгами на своё усмотрение и по своему желанию — наряду с наличными и безналичными.

После запуска цифрового рубля каждый россиянин сможет завести себе по одному электронному кошельку. Сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка. Операции с электронной валютой для граждан будут полностью бесплатными.

«Пополнить цифровой кошелёк со своего счёта в банке можно будет на 300 тыс. рублей в месяц — мы собираемся установить такой лимит, никаких других лимитов нет. При этом переводить другим людям цифровые рубли, получать переводы можно без ограничений на любые суммы и без комиссий… Это повысит конкуренцию среди банков: они будут активнее бороться за деньги клиентов, создавать новые, инновационные сервисы, развивать свои программы лояльности», — заявила глава ЦБ.

Чтобы перевести кому-то цифровые рубли, нужно будет войти в свой цифровой кошелёк через привычное мобильное приложение банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем указать сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя, рассказали в ЦБ.

Для покупки товаров или услуг с помощью электронной валюты нужно будет считать QR-код через мобильный телефон, выбрать в приложении цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить платёж. В перспективе новой формой денег можно будет рассчитываться и по бесконтактной технологии NFC, уверены в Центробанке.

РИА Новости

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«Цифровой рубль даст новые возможности и для бизнеса. Бизнес сможет экономить на приёме безналичных платежей. Плата за приём в цифровых рублях по всему кругу товаров и услуг для продавцов будет в разы ниже, чем сейчас эквайринговая комиссия: всего 0,3%», — добавила Набиуллина.

При проведении операций с электронной валютой пользователи не смогут получать кешбэк. Кроме того, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, а банкам запретят выдавать в них кредиты. У новой формы денег при этом не будет срока годности и своего отдельного курса.

Обменять цифровые рубли на бумажные клиенты смогут в два этапа в соотношении один к одному. Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе финансовой организации. Точно так же будет происходить и обратная операция.

«Удобнее и дешевле для людей и бизнеса»

Вступивший в силу закон был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По его словам, с внедрением цифрового рубля расчёты для населения должны стать удобнее и безопаснее.

«Понятно, что цифровой рубль будет входить в нашу действительность не сразу, а постепенно, по мере наработки опыта. Но уверен, что в будущем очень многие потоки пойдут с использованием цифрового рубля», — объяснил Аксаков в интервью RT.

Предполагается, что для оплаты товаров и услуг цифровым рублём не потребуется подключение к сети интернет. Это может быть удобно в регионах с неустойчивой связью, считает экономист компании BitRiver Андрей Лобода.

«Также стоит отметить: если у банка, через который был открыт электронный кошелёк, начинаются проблемы, то держателям цифровых рублей ничего не будет грозить, так как их средства, по сути, находятся в Центробанке. В целом использование цифровых рублей станет способом для контроля за оборотом средств внутри страны и за её пределами», — добавил собеседник RT.

РИА Новости

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Между тем российские власти в будущем не собираются выводить из оборота наличные и безналичные деньги и заставлять граждан пользоваться только цифровыми рублями, заявили в ЦБ. Переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты на электронную валюту тоже не планируется.

Как отметила Эльвира Набиуллина, власти пока видят определённый скепсис со стороны населения в отношении цифрового рубля. Впрочем, по её словам, аналогичную реакцию можно было наблюдать и при введении карт МИР, и системы быстрых платежей, и безналичных расчётов в целом.

«Это естественно. Что нужно делать — больше разъяснять, ну и потом люди испробуют это на практике. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это абсолютно добровольное использование. Это дополнительная возможность для людей, их выбор: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы рассчитываем на то, что это действительно будет удобнее и дешевле для людей и бизнеса и они начнут этим пользоваться», — пояснила Набиуллина.

Также в ЦБ заверили, что запуск новой системы не приведёт к началу «тотальной слежки» за россиянами и их финансами. По словам главы регулятора, все операции, остатки средств в цифровых кошельках будут защищены банковской тайной точно так же, как обычные счета.

«В целом всё будет так же, как и с обычными рублями: оплата, пересылка по номеру телефона и так далее. Только цифровой рубль бонусом будет хранить данные обо всех своих владельцах и историю транзакций — потому нельзя будет завладеть чужими сбережениями мошенническим путём. Как ожидается, первыми попробовать валютную новинку смогут жители 11 городов. Скорее всего, пилот проведут в таких агломерациях, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Новосибирск и Челябинск», — предположил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам Анатолия Аксакова, использование цифровых рублей должно положительно отразиться и на внешней торговле России. Как пояснил депутат, финансовые потоки с применением электронной валюты идут автономно и не подвержены влиянию извне. В результате компаниям станет легче проводить операции в условиях санкционного давления Запада. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Страны начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым они доверяют. При этом думаю, что в дальнейшем всё больше и больше будет увеличиваться доля операций в цифровых валютах. Ведь тот же Китай, например, уже запустил цифровой юань, а в России сейчас планируется запуск цифрового рубля. Эти валюты неподвластны никаким ограничениям», — подчеркнул глава Минфина.