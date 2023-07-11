«Для граждан переводы будут бесплатными»: Госдума одобрила закон о внедрении цифрового рубля

Государственная дума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля. Первые испытания электронной нацвалюты с реальными операциями планируется провести уже в августе, а к 2030 году её могут начать активно использовать наряду с бумажными и безналичными деньгами. Для населения расчёты в рамках новой системы будут полностью бесплатными, а для бизнеса тарифы составят 0,3% от суммы платежа. По словам экспертов, третья форма денег позволит упростить и обезопасить транзакции граждан, а компании при этом получат дополнительную возможность обходить западные санкции во внешней торговле. Как именно будет работать цифровой рубль — разбирался RT.

Во вторник, 11 июля, Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила закон о внедрении цифрового рубля. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, её участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний)», — пояснили в Центробанке.

До конца 2023 года ЦБ планирует испытать операции с реальными цифровыми рублями с привлечением узкого круга клиентов некоторых банков из пилотной группы. В их числе, например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк и другие кредитные организации. Первый пробный эксперимент регулятор рассчитывает провести уже в августе, пишет ТАСС.

Разработку электронной национальной валюты Центробанк анонсировал ещё в 2020 году. Согласно задумке ЦБ и Министерства финансов, цифровой рубль должен стать третьей формой денег в России и уже до 2030-го его начнут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами.

«Введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и снижению стоимости услуг для граждан и бизнеса», — говорится в проекте стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.

Также по теме «Новые возможности для населения»: глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков — об исламском банкинге и цифровом рубле Российская экономика практически полностью оправилась от санкционных потерь и уже по итогам 2023 года может вырасти примерно на 2,5%....

Поясним, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося на специальном электронном кошельке.

При этом, в отличие от криптовалют, которые ничем не обеспечены и не имеют единого эмитента, цифровой рубль станет официальным платёжным средством в России и будет выпускаться на платформе Центробанка. Люди смогут пользоваться такими электронными деньгами на своё усмотрение и по своему желанию — наряду с наличными и безналичными.

После запуска цифрового рубля каждый россиянин сможет завести себе по одному электронному кошельку. Сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка.

«Чтобы перевести кому-то цифровые рубли... (нужно будет. — RT) войти в свой цифровой кошелёк через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем указать сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя», — рассказали в ЦБ.

Для покупки товаров или услуг с помощью электронной валюты нужно будет считать QR-код через мобильный телефон, выбрать в приложении цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить платёж. В перспективе новой формой денег можно будет рассчитываться и по бесконтактной технологии NFC, уверены в Центробанке.

РИА Новости

© Варвара Гертье

«Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за приём оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа», — пояснили в ЦБ.

При проведении операций с электронной валютой пользователи не смогут получать кешбэк. Кроме того, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, а банкам запретят выдавать в них кредиты. У новой формы денег при этом не будет срока годности и своего отдельного курса.

Обменять цифровые рубли на бумажные клиенты смогут в два этапа в соотношении один к одному. Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе финансовой организации. Точно так же будет происходить и обратная операция. Причём пополнять электронный кошелёк граждане смогут на сумму до 300 тыс. рублей в месяц.

Без лишних рисков

Одобренный во вторник закон был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По его словам, с внедрением цифрового рубля расчёты для населения должны стать удобнее и безопаснее.

«Понятно, что цифровой рубль будет входить в нашу действительность не сразу, а постепенно, по мере наработки опыта. Но уверен, что в будущем очень многие потоки пойдут с использованием цифрового рубля... Деньги будут находиться на электронных кошельках граждан и фактически храниться в Центральном банке — самом надёжном институте финансовой системы», — объяснил Аксаков в интервью RT.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В целом операции с цифровыми рублями практически ничем не будут отличаться от транзакций с безналичными деньгами. При этом пользователи новой системы будут лучше защищены от возможных рисков и действий мошенников, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Плюсы в том, что банки в обращении цифровых рублей будут лишь посредниками. Соответственно, в случае закрытия кредитной организации человек не лишится своих средств на электронном кошельке. В остальном всё будет так же, как и с обычными рублями, только цифровой бонусом будет хранить данные обо всех своих владельцах и историю транзакций, а потому мошеннические операции с ним не пройдут», — отметил собеседник RT.

Между тем российские власти в будущем не собираются выводить из оборота наличные и безналичные деньги и заставлять граждан пользоваться только цифровыми рублями, заявили в ЦБ. Переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты на электронную валюту тоже не планируется. Также в ЦБ заверили, что запуск новой системы не приведёт к началу «тотальной слежки» за россиянами и их финансами.

«Объём информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объём информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках», — говорится в пояснении ЦБ.

По словам Анатолия Аксакова, использование цифровых рублей должно положительно отразиться на и работе российского бизнеса. Как пояснил депутат, финансовые потоки с применением электронной валюты идут автономно и не подвержены влиянию извне. В результате компаниям станет легче проводить внешнеторговые операции в условиях санкционного давления Запада. Похожую точку зрения выразил и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Бизнесу цифровой рубль в первую очередь нужен для трансграничных операций и переводов, чтобы лучше обходить санкционные ограничения. В целом Россия, и это уже признают западные экономисты, входит в десятку стран мира по успешному и оперативному переходу на цифровые рельсы. То есть мы идём в ногу со временем и нам впервые удалось не остаться в стороне от нового витка промышленной революции», — подчеркнул Разуваев в беседе с RT.