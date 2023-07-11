«Для граждан переводы будут бесплатными»: Госдума одобрила закон о внедрении цифрового рубля
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Во вторник, 11 июля, Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила закон о внедрении цифрового рубля. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.
«Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, её участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний)», — пояснили в Центробанке.
До конца 2023 года ЦБ планирует испытать операции с реальными цифровыми рублями с привлечением узкого круга клиентов некоторых банков из пилотной группы. В их числе, например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк и другие кредитные организации. Первый пробный эксперимент регулятор рассчитывает провести уже в августе, пишет ТАСС.
Разработку электронной национальной валюты Центробанк анонсировал ещё в 2020 году. Согласно задумке ЦБ и Министерства финансов, цифровой рубль должен стать третьей формой денег в России и уже до 2030-го его начнут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами.
«Введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и снижению стоимости услуг для граждан и бизнеса», — говорится в проекте стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.
Поясним, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося на специальном электронном кошельке.
При этом, в отличие от криптовалют, которые ничем не обеспечены и не имеют единого эмитента, цифровой рубль станет официальным платёжным средством в России и будет выпускаться на платформе Центробанка. Люди смогут пользоваться такими электронными деньгами на своё усмотрение и по своему желанию — наряду с наличными и безналичными.
После запуска цифрового рубля каждый россиянин сможет завести себе по одному электронному кошельку. Сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка.
«Чтобы перевести кому-то цифровые рубли... (нужно будет. — RT) войти в свой цифровой кошелёк через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем указать сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя», — рассказали в ЦБ.
Для покупки товаров или услуг с помощью электронной валюты нужно будет считать QR-код через мобильный телефон, выбрать в приложении цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить платёж. В перспективе новой формой денег можно будет рассчитываться и по бесконтактной технологии NFC, уверены в Центробанке.
- РИА Новости
- © Варвара Гертье
«Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за приём оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа», — пояснили в ЦБ.
При проведении операций с электронной валютой пользователи не смогут получать кешбэк. Кроме того, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, а банкам запретят выдавать в них кредиты. У новой формы денег при этом не будет срока годности и своего отдельного курса.
Обменять цифровые рубли на бумажные клиенты смогут в два этапа в соотношении один к одному. Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе финансовой организации. Точно так же будет происходить и обратная операция. Причём пополнять электронный кошелёк граждане смогут на сумму до 300 тыс. рублей в месяц.
Без лишних рисков
Одобренный во вторник закон был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По его словам, с внедрением цифрового рубля расчёты для населения должны стать удобнее и безопаснее.
«Понятно, что цифровой рубль будет входить в нашу действительность не сразу, а постепенно, по мере наработки опыта. Но уверен, что в будущем очень многие потоки пойдут с использованием цифрового рубля... Деньги будут находиться на электронных кошельках граждан и фактически храниться в Центральном банке — самом надёжном институте финансовой системы», — объяснил Аксаков в интервью RT.
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В целом операции с цифровыми рублями практически ничем не будут отличаться от транзакций с безналичными деньгами. При этом пользователи новой системы будут лучше защищены от возможных рисков и действий мошенников, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
«Плюсы в том, что банки в обращении цифровых рублей будут лишь посредниками. Соответственно, в случае закрытия кредитной организации человек не лишится своих средств на электронном кошельке. В остальном всё будет так же, как и с обычными рублями, только цифровой бонусом будет хранить данные обо всех своих владельцах и историю транзакций, а потому мошеннические операции с ним не пройдут», — отметил собеседник RT.
Между тем российские власти в будущем не собираются выводить из оборота наличные и безналичные деньги и заставлять граждан пользоваться только цифровыми рублями, заявили в ЦБ. Переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты на электронную валюту тоже не планируется. Также в ЦБ заверили, что запуск новой системы не приведёт к началу «тотальной слежки» за россиянами и их финансами.
«Объём информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объём информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках», — говорится в пояснении ЦБ.
По словам Анатолия Аксакова, использование цифровых рублей должно положительно отразиться на и работе российского бизнеса. Как пояснил депутат, финансовые потоки с применением электронной валюты идут автономно и не подвержены влиянию извне. В результате компаниям станет легче проводить внешнеторговые операции в условиях санкционного давления Запада. Похожую точку зрения выразил и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Бизнесу цифровой рубль в первую очередь нужен для трансграничных операций и переводов, чтобы лучше обходить санкционные ограничения. В целом Россия, и это уже признают западные экономисты, входит в десятку стран мира по успешному и оперативному переходу на цифровые рельсы. То есть мы идём в ногу со временем и нам впервые удалось не остаться в стороне от нового витка промышленной революции», — подчеркнул Разуваев в беседе с RT.