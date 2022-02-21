«Инструмент для инвестиций»: Минфин России внёс в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Минфин России направил в правительство законопроект о регулировании криптовалют в стране. Согласно документу, цифровые активы рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций и не могут быть использованы для оплаты товаров или услуг. Покупать и продавать электронные деньги предлагается на лицензированных биржах или в обменниках и только через банковский счёт. Для этого клиентам нужно будет пройти обязательную идентификацию и тестирование на определение квалификации. Рядовые граждане смогут инвестировать в криптовалюту до 600 тыс. рублей в год.

Министерство финансов России внесло в правительство проект закона о регулировании криптовалют. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила пресс-служба ведомства. Документ подразумевает установление правил оборота цифровых активов в стране и направлен «на формирование легального рынка» электронных денег, отметили в Минфине.

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций», — подчеркнули в министерстве.

Законопроект закрепляет требования для криптовалютных бирж и обменников. Работа таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом при правительстве. Иностранным торговым площадкам для получения лицензии необходимо будет зарегистрироваться в России.

Для защиты интересов и прав граждан биржи будут обязаны информировать покупателей криптовалют о повышенных рисках таких операций. Самих инвесторов Минфин предлагает разделить по уровню квалификации. Так, все желающие вложить деньги в цифровые активы должны будут пройти специальное онлайн-тестирование.

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«При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», — пояснили в Минфине.

Согласно законопроекту, покупать или продавать криптовалюту клиенты бирж и обменников смогут после обязательной идентификации и только с использованием банковского счёта. Сами операторы и банки будут обязаны сообщать Росфинмониторингу о подозрительных транзакциях.

«Сегодня есть люди, которые хотят просто заработать, вкладывая свои сбережения в криптовалюту, а есть люди, которые хотят совершать какие-то серые или тёмные операции, используя криптовалюту. Так вот, идентификация людей и операций позволит нам чётко идентифицировать, где белое поле, где серое», — заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Проект закона также закрепляет определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Кроме того, в документе предусмотрен механизм информирования налоговых органов сведениями, необходимыми для осуществления ими контрольных и надзорных функций.

Министерство финансов также получило предложения Банка России по ужесточению регулирования криптовалютой отрасли. Инициативы регулятора планируется учесть при дальнейшей работе над законопроектом, отметили в Минфине.

Спорный вопрос

Напомним, что запретительные меры в отношении электронных денег Банк России представил ещё в январе. Согласно оценке регулятора, расширение криптовалютой отрасли представляет угрозы для граждан и финансовой системы. Между тем жёсткая позиция ЦБ не нашла поддержки в Минфине, который выступил за регулирование рынка и развитие технологии блокчейн.

Во время совещания 26 января президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Центробанком всё же прийти к консенсусу. Как подчеркнул глава государства, ЦБ прилагает необходимые усилия для того, чтобы «внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности». В то же время российский лидер обратил внимание и на обозначенные регулятором проблемы.

«По мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — отметил Путин.

8 февраля правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования криптовалют. Однако уже 18 февраля стало известно о том, что Центробанк подготовил законопроекты о запрете выпуска, оборота и рекламы электронных денег в стране. За нарушение требований регулятор предложил ввести административные штрафы до 1 млн рублей.

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Опасения Центробанка в отношении рынка криптовалют во многом связаны с уже имеющимся негативным опытом в истории российского финансового рынка. Такую точку зрения в беседе с RT выразил вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк.

«После всех финансовых пирамид, с которыми столкнулась Россия, были предприняты большие усилия для того, чтобы подобные схемы больше не выстраивались. Однако у нас всё ещё довольно большое число неквалифицированных инвесторов. Если в случае обрыва эмиссии какой-нибудь из частных криптовалют люди начнут терять деньги, они в первую очередь начнут обвинять ЦБ и правительство. Поэтому власти хотят ограничить возможный ущерб для граждан», — объяснил Романюк.

Вместе с тем именно регулирование отрасли опрошенные RT специалисты считают наиболее оптимальным решением. Как отметил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис, криптовалютный рынок в России уверенно растёт и привлекает всё больше клиентов. На этом фоне полный запрет на операции с цифровыми деньгами может привести к уходу большого числа инвесторов в серую зону, что обернётся ростом теневого сектора экономики.

«Адекватное регулирование — это всегда неоспоримый плюс, который выводит отрасль из серой зоны. Прозрачность позволяет снизить риски мошенничества. В отношении регуляции криптовалют крайне важно, чтобы банкам позволили делать полноценные услуги вроде их хранения. Это действительно существенно повысит надёжность вложений в сравнении с домашними кошельками и кошельками бирж», — отметил Кивкулис в разговоре с RT.

Как заявлял Антон Силуанов, на сегодняшний день Минфин рассматривает вопрос налогообложения майнинга и операций с криптоактивами в России. Таким образом, легализация отрасли позволит дополнительно пополнять бюджет страны, уверен министр. По его словам, в министерстве рассчитывают на то, что в разногласиях Центробанком всё же удастся найти компромисс и законопроект о регулировании цифровых валют будет принят до конца 2022 года.