Цифровой контроль: почему Центробанк предложил запретить выпуск, майнинг и обмен криптовалют в России

Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск и обмен цифровых денег, а также блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны. Как пояснили в ЦБ, распространение криптовалют создаёт существенные угрозы для россиян и экономики в целом. На этом фоне регулятор также выступает за введение запрета на вложения банками своих денег в цифровые активы.

Центробанк предложил внести изменения в российское законодательство для ограничения операций с криптовалютами на территории страны. Соответствующие инициативы в четверг, 20 января, ЦБ представил в докладе для общественных консультаций.

«Распространение криптовалют создаёт существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности», — говорится в докладе регулятора.

Для снижения подобных угроз Банк России выступает за введение полного запрета на майнинг, выпуск, организацию обращения и обмен криптовалют в стране. Одновременно регулятор предлагает запретить банкам вкладывать свои средства в криптовалюту, пресекать любые сделки с цифровыми монетами с использованием инфраструктуры российского финансового рынка, а также блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги.

Также по теме «Работаем над прототипом»: как запуск цифрового рубля Банком России может отразиться на экономике страны Центробанк планирует протестировать обмен цифровых рублей на иностранную валюту. Об этом говорится в опубликованном 10 декабря докладе...

Помимо этого, в ЦБ считают необходимым ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц за покупки в криптовалюте и за нарушение других запретов. Как уточнила во время пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, речь может идти о штрафах. При этом, по её словам, об уголовной ответственности пока говорить рано.

«Естественно, конкретные меры необходимо обсуждать, и мы продолжим их обсуждение с ведомствами и рынком. Что касается сроков и изменений, то, естественно, потребуются изменения в федеральном законодательстве. Предложения по этим изменениям находятся на стадии проработки и в ближайшие месяцы будут готовы», — подчеркнула Данилова.

Примечательно, что инициативы Банка России не предполагают введение запрета на владение криптовалютами. По словам Елизаветы Даниловой, россияне по-прежнему смогут проводить операции с электронными деньгами в иностранных юрисдикциях.

По данным Центробанка, ежегодно объём совершаемых россиянами сделок с криптовалютой составляет около $5 млрд. При этом доля российских пользователей на различных криптобиржах варьируется от 7 до 14,5%.

Как отметил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Банк России занял достаточно жёсткую позицию в отношении криптовалют. Тем не менее действия регулятора необходимы для защиты финансов населения, уверен депутат.

«Мы ждали подобного доклада от ЦБ и относимся к нему с пониманием. Инвестиции в криптовалюты во время пандемии резко возросли. Миллионы россиян вложили средства в различные криптовалютные инструменты, которые имеют все признаки финансовых пирамид. Такие активы ничем не обеспечены, а их владельцев может ждать очень печальная перспектива безвозвратной потери денег», — отметил Аксаков.

По его мнению, запрет майнинга также имеет важное значение, поскольку добыча криптовалют оказывает серьёзную нагрузку не местные электросети и может вызывать перебои в подаче электричества. В результате, как подчеркнул Аксаков, страдают рядовые потребители.

«Более того, майнеры покупают энергию по цене для населения, хотя используют её для бизнеса. При этом они не платят налоги», — добавил депутат.

AFP

© OLGA MALTSEVA

Отметим, что криптовалюты существуют на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех совершённых операциях. Эмиссия новых цифровых монет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают криптовалюту.

По данным ЦБ, в августе 2021 года Россия вышла на третье место в мире по объёму майнинга биткоина. На долю страны сегодня приходится 11,23% вычислительных мощностей.

«На фоне действий ЦБ майнерам, вероятно, придётся перебираться в другие страны. Это может оказать заметное давление на мировой рынок криптовалют. Что касается обычных пользователей, то их жизнь существенно усложнится. ЦБ будет всячески пресекать обмен криптовалют на реальные деньги и наоборот. Однако на те средства, что уже вложены в криптовалюты, регулятор повлиять не может, но он и не собирается», — отметил в разговоре с RT аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

Пекинский пример

Любопытно, что Центробанк в своих действиях по регулированию рынка криптовалют может следовать примеру Китая. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк.

В 2021 году власти КНР запретили финансовым учреждениям и компаниям страны принимать криптовалюты в качестве средства платежа и оказывать услуги, связанные с цифровыми активами. Позже Народный банк Китая потребовал от кредитных организаций и платёжных операторов усилить контроль над операциями клиентов для пресечения сделок и транзакций с биткоином и его аналогами. Одновременно с этим руководство страны также начало бороться с майнингом.

«Китай фактически запретил все виды криптовалют в преддверии запуска цифрового юаня. Пекин уже тестирует свою электронную валюту, а её масштабное внедрение планируется начать к Олимпиаде. Россия также сейчас занимается разработкой цифрового рубля, а инициированные Центробанком общественные слушания — это своего рода сигнал рынку. Обсуждаются достаточно жёсткие решения относительно криптовалют для того, чтобы позже был широко принят цифровой рубль», — предположил Романюк.

Разработку электронной нацвалюты Банк России анонсировал ещё в 2020 году. Как ожидают в ЦБ и Минфине, в течение следующих десяти лет цифровой рубль начнут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами.

Отметим, что Центробанк выпускает наличные деньги в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровому рублю ЦБ присвоит форму уникального кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке.

Как полагают в ЦБ, хранение денег в цифровых рублях позволит обеспечить «высокий уровень сохранности и безопасности средств». Одновременно появление электронной валюты позволит развивать платёжную инфраструктуру страны, контролировать расходование бюджетных средств и упростить трансграничные платежи.