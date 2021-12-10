«Работаем над прототипом»: как запуск цифрового рубля Банком России может отразиться на экономике страны

Центробанк планирует протестировать обмен цифровых рублей на иностранную валюту. Об этом говорится в опубликованном 10 декабря докладе регулятора. Предполагается, что первые испытания новой формы денег в России начнутся уже в 2022 году. По словам специалистов, использование электронных рублей в перспективе обеспечит высокий уровень сохранности и безопасности денег россиян. В то же время у бизнеса появится возможность снизить траты на проведение операций, а государство сможет улучшить контроль за расходованием бюджетных средств. Более того, аналитики не исключают, что внедрение цифровой нацвалюты снизит зависимость российской экономики от международных платёжных систем.

Банк России собирается протестировать обмен цифрового рубля на иностранную валюту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 10 декабря, проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов.

Как следует из документа, регулятор также намерен предоставить зарубежным клиентам банков возможность открывать электронные кошельки для пользования новой формой денег. Внедрить этот функционал планируется после проведения первых двух этапов тестирования платформы цифрового рубля. Испытания должны начаться уже в 2022 году.

«Мы сейчас работаем над прототипом цифрового рубля. В наших планах его сделать в начале следующего года. Затем мы начнём его тестировать по разным операциям, с разными контрагентами», — заявила в пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По планам ЦБ, в первую очередь к платформе будут подключены российские банки. В рамках этого этапа регулятор начнёт тестировать переводы цифровых рублей между физлицами. Вторая фаза испытаний подразумевает подключение к системе компаний и государственных органов, после чего в пробном режиме будут проводиться операции уже между всеми участниками инициативы.

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Далее регулятор планирует присоединить к платформе финансовых посредников и остальную инфраструктуру. Речь идёт о биржах, брокерах, маркетплейсах и страховых компаниях.

«Цифровой рубль в России — это ответ Центробанка на общемировые тенденции. Мы видим, что в Европе сейчас работают над запуском цифрового евро. В США задумались о создании цифрового доллара. При этом в Китае уже успешно опробован проект по внедрению цифрового юаня», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, разработку электронной нацвалюты Банк России анонсировал ещё в 2020 году. Как ожидают в ЦБ и Минфине, в течение следующих десяти лет цифровой рубль начнут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами.

Отметим, что Центробанк выпускает наличные деньги в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровому рублю ЦБ присвоит форму уникального кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке.

«По сути, цифровые рубли будут храниться в Центробанке, а владельцам обеспечат прямой доступ к деньгам. Это значительно снизит роль финансовых посредников в виде коммерческих банков. Такая модель экономики повышает контроль над денежным обращением», — объяснил в беседе с RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

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Для рядовых потребителей оплата цифровыми рублями практически ничем не будет отличаться от безналичных расчётов. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Основное отличие заключается в том, что электронный рубль будет опираться на отдельную цифровую платформу ЦБ. Для эмиссии денег при этом будет использоваться система блокчейн», — добавил Абрамов.

Как подчеркнули в ЦБ, хранение денег в цифровых рублях позволит обеспечить «высокий уровень сохранности и безопасности средств». При этом пользоваться электронной валютой можно будет и без доступа к интернету. В результате, как полагают эксперты Центробанка, увеличится доступность финансовых услуг на отдалённых и малонаселённых территориях.

«Вероятно, смартфоны с электронными кошельками будут подсоединены к отдельной закрытой электронной системе, администрированием которой займётся сам ЦБ. Пока не очень понятно, будет ли эта система действовать за рубежом, но на территории России такой механизм, скорее всего, несложно создать», — подчеркнул Александр Абрамов.

Прозрачный подход

В Центробанке отмечают, что операции с цифровым рублём будут проходить по единым тарифам, поэтому у бизнеса снизятся затраты на проведение таких транзакций. Более того, за счёт внедрения электронной валюты государство сможет улучшить контроль за расходованием бюджетных средств.

«Платформа цифрового рубля обеспечит гарантированную адресную доставку целевых выплат гражданам и бизнесу. Также предполагается снижение издержек на администрирование бюджетных платежей», — говорится в докладе регулятора.

РИА Новости

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В то же время главной задачей цифрового рубля должно стать сокращение доли теневых операций на российском финансовом рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать обелению экономики и росту доходов бюджета. Таким мнением в интервью RT поделился ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«В теории использование электронной валюты повысит прозрачность безналичных операций. Также важным преимуществом станет увеличение скорости транзакций», — добавил эксперт.

Более того, как полагают специалисты, внедрение цифрового рубля и возможность его обмена на иностранную валюту помогут дополнительно снизить зависимость России от международных платёжных систем. Таким образом, новый инструмент позволит защитить экономику от возможных санкций, уверены аналитики.

«Тестирование цифрового рубля при обмене на иностранную валюту — это ещё один ответ ЦБ на угрозы со стороны США отключить нашу страну от системы межбанковских платежей SWIFT. Покупка валюты за цифровой рубль означает, что эта система может уже не понадобиться российским банкам для приобретения доллара у американских кредитных организаций», — подчеркнул Артём Деев.