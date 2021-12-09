Цифровое опережение: за счёт чего в России увеличивается доля безналичных платежей

По данным Центробанка, за первые девять месяцев 2021 года доля бесконтактных платежей в России впервые превысила 70%. Как отмечают в ЦБ, на сегодняшний день три четверти расчётов в стране проводятся без использования бумажных денег. Согласно оценке экспертов, Россия по этому показателю уже занимает ведущие позиции в мире, а в течение следующих десяти лет сможет опередить США и страны Европы. Планомерный отказ от купюр специалисты связывают с развитием цифровой инфраструктуры и последствиями пандемии коронавируса. По словам аналитиков, переход к безналу зачастую более выгоден для населения, а также позволяет экономить бизнесу и повышает прозрачность операций для государства.

С января по сентябрь 2021-го доля бесконтактных платежей при оплате товаров и услуг в России достигла рекордных 70,4%. Годом ранее соответствующее значение составляло 67,1%. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил начальник управления департамента национальной платёжной системы Центробанка Денис Барышков.

«Россия — мировой лидер по популярности бесконтактных платежей у жителей. Около 80% потребителей используют их на регулярной основе. Россия также вошла в число лидеров цифрового банкинга, обгоняя США», — отметил Барышков в ходе VIII Национального платёжного форума.

Как рассказал представитель ЦБ, ежедневно с картами, выпущенными российскими банками, совершается 170 млн операций. За последний год количество таких транзакций выросло на 37 млн.

«Россия — единственная из развивающихся экономик, отмеченная экспертами как приближающаяся к безналичному обществу. По прогнозу тех же экспертов, карточные платежи в Российской Федерации продолжат расти опережающими темпами, и в ближайшие десять лет мы обгоним США, Великобританию и Европейский союз по количеству безналичных платежей на душу населения», — подчеркнул Денис Барышков.

По его словам, с января по сентябрь 2021 года общая доля безналичных платежей в России выросла до рекордных 72,6%. Более того, в октябре значение продолжило увеличиваться, и в настоящий момент три четверти расчётов в стране проводятся без использования бумажных денег. Об этом ранее сообщала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать обратный ход, потому что все мы привыкли пользоваться безналичными (платежами. — RT)», — отмечала Скоробогатова.

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Как следует из материалов ЦБ, ещё в 2013 году более чем в 86% случаев россияне оплачивали свои покупки наличными. Впрочем, уже в 2018-м меньше половины всех операций проходили с использованием купюр, а в 2020-м доля бумажных денег в розничном обороте опустилась ниже 30%.

«После распада СССР в вопросе перехода на цифровые платежи Россия по сути отталкивалась от нулевой базы, что позволило ей быстрее наращивать долю безнала по сравнению с развитыми экономиками. Кроме того, власти страны пытаются повысить прозрачность финансовых операций и прикладывают максимум усилий для того, чтобы бизнес оцифровывал платежи», — объяснила в беседе с RT операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Любопытно, что в 2010 году объём карточных транзакций на душу населения в России был одним из самых низких в мире. По этому показателю страна в 40 раз отставала от мирового лидера — Норвегии. Впрочем, спустя десять лет Москва сократила разрыв до 1,5 раза. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

«Новые реалии»

Ранее эксперты Центробанка прогнозировали увеличение доли безналичных платежей до 75% только в 2023 году. Впрочем, процесс резко ускорился на фоне пандемии коронавируса.

Согласно оценке аналитиков BCG, в 2020 году Россия вошла в пятёрку ведущих государств мира по темпам отказа населения от наличных денег. Страна уступила позиции только Великобритании, Канаде и Австралии.

«Пандемия оказала мощное воздействие на все сферы жизни и дала толчок развитию цифровых технологий, которые помогают справиться с изменениями и повысить безопасность. Российские потребители отреагировали на новые реалии мгновенно», — отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.

На фоне распространения коронавируса в России заметно вырос рынок онлайн-торговли. Так, в 2020 году объём продаж товаров в интернете увеличился на 59% — до 3,22 трлн рублей. Более того, по итогам 2021-го показатель может превысить 3,55 трлн. Об этом свидетельствуют материалы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Мы видим бурный рост электронной коммерции, которая стала серьёзным конкурентом для традиционной офлайновой торговли. Кроме того, в стране сокращается число физических офисов банков и банкоматов. Всё это способствует увеличению доли безналичных платежей», — отметила в разговоре с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Скорость и выгода

Кроме того, одной из главных причин отказа россиян от купюр эксперты называют удобство безналичных расчётов. Так, по словам Ксении Артемьевой, платить за покупки картой или мобильным телефоном получается быстрее и зачастую выгоднее, чем наличными.

«Это связано с широким распространением pay-сервисов на территории России и программам лояльности от банков. Продавцы, в свою очередь, сокращают издержки на инкассацию и получают, как показывает практика, прирост по торговым операциям», — подчеркнула Артемьева.

Похожей точки зрения придерживается и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, рост доли безналичных расчётов не только позитивно отражается на работе бизнеса, но способствует повышению доходов государственного бюджета.

«Поскольку операции становятся более прозрачными, скрыть объём выручки становится сложнее, в результате чего увеличивается и собираемость налогов. Не исключено, что в 2022 году доля безнала в России достигнет уровня 80%. Усилить текущие тенденции может запуск цифрового рубля», — рассказал Павел Сигал в интервью RT.

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Отметим, что Банк России планирует начать первые тестирования прототипа платформы цифровой нацвалюты уже в начале 2022 года. Как ранее отмечали специалисты ЦБ, в перспективе новое платёжное средство будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями.

Поясним, что Центробанк выпускает наличные деньги в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровому рублю регулятор присвоит форму уникального кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке.

«Цифровой рубль в целом способен поставить под вопрос существование традиционного кеша. Также если его развитием занимается государство, оно же и займётся внедрением и прокачкой платёжной инфраструктуры, что только повысит доступность безналичных платежей», — заключила Ксения Артемьева.