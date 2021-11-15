Переход в сеть: за счёт чего в России растёт рынок онлайн-торговли

В 2021 году доля российского рынка интернет-торговли может превысить показатели 2020-го и перешагнуть за отметку 9,6%. Как рассказали опрошенные RT специалисты отрасли, на фоне пандемии россияне стали чаще заказывать в сети мебель, товары для дома, детей и спорта, а также оплачивать онлайн-образование. Эксперты отмечают, что в этих условиях в стране заметно увеличилась доля безналичных расчётов, выросло количество сервисов доставки, а офлайн-ретейлеры начали активнее переносить своё дело в онлайн для снижения затрат. Как рост объёмов интернет-торговли может отразиться на экономике — в материале RT.

По итогам 2021 года в России доля онлайн-продаж в общем обороте розницы может превысить показатели 2020-го. Об этом RT рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Как отмечают специалисты, интерес россиян к покупкам в сети уверенно растёт, а с января по сентябрь доля электронной коммерции составила 8,5%.

«Скорее всего, к концу года цифра изменится, учитывая ограничения, введённые из-за пандемии, и большие распродажи, которые в ноябре традиционно проводят ретейлеры. Возможно, что эти показатели побьют рекорд прошлого года и преодолеют планку в 9,6%», — предположил в беседе с RT президент АКИТ Артём Соколов.

По его словам, с начала года в сегменте онлайн-ретейла сильнее всего вырос спрос на мебель и товары для дома. Объёмы продаж в этой категории ежемесячно росли на 200—300% по сравнению с аналогичными значениями 2020-го. Кроме того, россияне стали чаще заказывать в интернете детские товары и материалы для творчества.

«Также росли продажи аксессуаров — перчаток, ремней, головных уборов и сумок. Однако, учитывая сезонность этой категории, спрос был неровным: в феврале прирост составил 130%, в апреле — 577%, а в июне — всего 32%», — добавил Соколов.

Также по теме Без купюр: как постепенный переход россиян на электронные платежи может отразиться на экономике По данным Центробанка, с 2019 года россияне совершили в системе быстрых платежей (СБП) 910 млн денежных переводов на 4,3 трлн рублей....

Похожую динамику фиксируют и представители сервиса Cloudpayments. По данным организации, наиболее активно россияне совершали покупки через интернет в марте и октябре. Как отмечают специалисты, в начале весны резко возросли продажи цветов в преддверии Международного женского дня, а в середине осени покупатели стали чаще бронировать авиабилеты на фоне нерабочих дней и приближения ноябрьских праздников.

При этом на протяжении всего года граждане активно совершали онлайн-покупки в категории «спорт и фитнес», а также в сегменте онлайн-образования. Об этом RT рассказал генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

«С начала года оборот в сфере онлайн-образования вырос на 20%, а средняя сумма покупки — на 15%, до 3,4 тыс. рублей. Эта категория показывает рост не только на протяжении 2021 года, а с начала пандемии. Переход на дистанционный формат обучения в школах и вузах во многих регионах также подстёгивает рост спроса в этом сегменте», — подчеркнул Спиридонов.

Эффект цифровизации

По данным АКИТ, с января по сентябрь объём российского рынка интернет-торговли составил 2,41 трлн рублей, а по итогам всего 2021 года значение может превысить 3,55 трлн. Помимо эффекта пандемии коронавируса, в пользу развития российского рынка электронной коммерции также играет растущая популярность безналичных расчётов, считают опрошенные RT эксперты.

По данным Центробанка, на сегодняшний день доля безналичных платежей в России уже достигла рекордных 75%. Для сравнения: ещё в 2013 году почти в 87% случаев россияне оплачивали свои покупки с помощью купюр.

В настоящий момент покупатели всё чаще предпочитают оплачивать товары не только банковскими картами, но и с помощью смартфонов. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Во многом увеличению объёмов и частоты продаж способствовало внедрение Системы быстрых платежей (СБП), благодаря которой можно оплатить покупки с помощью QR-кода. Такие операции обходятся бизнесу дешевле, чем классические операции с участием банковской карты, а потребитель сможет купить товары, даже если забыл наличные или карту», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, уверенный рост российского рынка онлайн-торговли связан с увеличением числа сервисов по доставке товаров и улучшением их качества за последние полтора года. Такую точку зрения в интервью RT выразил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, ради сокращения издержек многие компании стали развивать онлайн-сегмент и постепенно отказываться от офлайн-точек.

РИА Новости

© Максим Богодвид

«Не исключаю, что в будущем часть продавцов почти полностью уйдут в интернет и оставят всего пару флагманских магазинов. Для клиентов покупки в маркетплейсах зачастую позволяют получить повышенный кешбэк, а также широкий выбор товаров за счёт присутствия большого количества продавцов в сегменте», — добавил специалист.

На этом фоне дальнейшее развитие онлайн-торговли может привести к росту числа самозанятых в России, не исключает директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. Отметим, что, по последним оценкам Федеральной налоговой службы (ФНС), с начала 2021 года число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян уже превысило 3,3 млн.

«Крупные маркетплейсы активно создают инструменты для упрощённого входа на площадку для предпринимателей с различными формами налоговой отчётности. Благодаря этому самозанятые получают хорошую площадку для реализации собственной продукции с мотивированным на покупку трафиком без лишних инвестиций в рекламу, производство сайта и комиссий сторонним платёжным инструментам», — отметил Сергей Сухоставец в беседе с RT.

Как полагают эксперты, дальнейшая цифровизация торговых процессов и рост интернет-продаж могут позитивно отразиться на экономике России в целом. По мнению аналитиков, в первую очередь может улучшиться наполняемость бюджета страны.

«В целом увеличение оборотов торговли — это повышенные доходы бюджета по налогу на прибыль, НДС, акцизам и другим фискальными платежами. В 2022 году при условии продолжения пандемии и точечных ограничительных мер доля интернет-торговли может дополнительно вырасти и достигнуть уровня 10,5—12%», — заключил Павел Сигал.