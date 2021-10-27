Без купюр: как постепенный переход россиян на электронные платежи может отразиться на экономике

По данным Центробанка, с 2019 года россияне совершили в системе быстрых платежей (СБП) 910 млн денежных переводов на 4,3 трлн рублей. Более того, по итогам 2021-го общая сумма операций через СБП может превысить 5 трлн, прогнозируют в ЦБ. Наблюдаемую динамику аналитики связывают с влиянием пандемии COVID-19, растущей популярностью оплаты покупок с помощью QR-кодов, а также с увеличением доли безналичных расчётов в экономике. По оценкам экспертов, росту электронных платежей может дополнительно поспособствовать запуск цифрового рубля. При этом постепенный отказ населения от купюр позволяет бизнесу сократить издержки и повышает прозрачность операций для государства, отмечают специалисты.

С момента запуска в России системы быстрых платежей услугами сервиса воспользовались 37 млн человек. Об этом в среду, 27 октября, сообщила директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина. По её словам, на сегодняшний день россияне совершили через СБП 910 млн денежных переводов на 4,3 трлн рублей.

«При этом общая сумма транзакций в системе быстрых платежей по итогам 2021 года может превысить 5 трлн рублей», — не исключила Бакина.

Как отметила представитель ЦБ, динамика цифр остаётся «внушительной». Только с начала 2021 года число пользователей сервиса выросло в 2,6 раза, а количество переводов — в шесть раз.

Напомним, что система быстрых платежей заработала в начале 2019 года и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. С 1 мая 2020-го россияне получили возможность проводить соответствующие операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии.

«В целом сейчас наблюдается устойчивый тренд к увеличению числа пользователей, предпочитающих безналичные переводы. В свою очередь, наличие бесплатного лимита на переводы до 100 тыс. в месяц также способствует росту популярности услуги среди физических лиц», — рассказали RT в пресс-службе банка ВТБ.

Также по теме «Идёт активная разработка платформы»: когда в России могут начать использовать цифровые рубли В Центробанке и Министерстве финансов России ожидают, что до 2030 года цифровой рубль начнут активно использовать наряду с наличными и...

Мгновенные платежи стали особенно востребованы на фоне пандемии COVID-19. Такую точку зрения в интервью RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В условиях карантинных ограничений россияне сами активно переходили на безналичные расчёты и переводы, чтобы как можно меньше бывать в местах скопления людей. Намного безопаснее и быстрее перевести деньги с помощью смартфона, чем стоять в очереди», — отметил эксперт.

Помимо денежных переводов, СБП также позволяет расплачиваться за покупки с помощью специальных QR-кодов. По данным ЦБ, на сегодняшний день такой способ оплаты поддерживают 226 тыс. торговых точек по всей России. Более того, с начала 2021 года число людей, которые хотя бы раз оплачивали покупки через СБП, увеличилось в десять раз.

«Только в сентябре число оплат по СБП и общая сумма операций увеличились по сравнению с августом более чем в два раза. Одна из причин роста популярности такого метода оплаты заключается в том, что к сервису подключились новые участники», — рассказал RT генеральный директор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.

Бизнес активно переходит на новые формы приёма платежей, поскольку оплата по QR-кодам позволяет предпринимателям сократить часть издержек, считает директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская. По её словам, при использовании сервиса тариф для продавцов может составлять всего 0,1% от оборота.

«Банковский эквайринг обходится бизнесу как минимум в полтора раза дороже СБП, и банки зачастую увеличивают свою комиссию. Гражданам тоже удобно пользоваться системой, потому что само оборудование, если оно есть в торговой точке, даёт возможность сразу сделать перевод, не обналичивая средства», — отметила Бобровская в разговоре с RT.

Цифровое расширение

Как полагают эксперты, популярность расчётов через денежные переводы и QR-коды будет расти по мере отказа россиян от бумажных денег. По данным Центробанка, на сегодняшний день доля безналичных платежей в России уже достигла 75%. Для сравнения: ещё в 2013 году почти в 87% случаев россияне оплачивали свои покупки с помощью купюр.

«У нас очень быстро развивается СБП, выстроена сеть торговых терминалов для безналичных оплат, так что уже в 2022 году, возможно, доля безнала превысит 80% в общем объёме платежей в стране. В дальнейшем Россия может войти в тройку ведущих государств мира по доле электронных расчётов в сфере торговли и услуг», — предположила Ольга Бобровская.

АГН «Москва»

© Гришкин Денис

Дополнительно простимулировать отказ россиян от бумажных денег может запуск цифрового рубля, не исключают специалисты. Как ранее отмечали в ЦБ, первый прототип платформы электронной нацвалюты должен появиться уже в декабре 2021 года, а в начале 2022-го планируется начать первые тестирования. Предполагается, что в перспективе новое платёжное средство будет обращаться наряду с безналичными и наличными деньгами.

Отметим, что Банк России выпускает наличные деньги в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровому рублю ЦБ присвоит форму уникального кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке.

«Введение цифрового рубля позволит ещё больше увеличить долю безналичных платежей в стране. Эта форма валюты будет существовать только в виде цифровой записи на карте или на счету фирмы и предназначаться исключительно для проведения безналичных оплат», — объяснил Павел Сигал.

Подобная цифровизация платёжной системы должна сделать денежные операции более безопасными и прозрачными как для потребителей и бизнеса, так и для экономики в целом. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

«Цифровой рубль, как и дальнейший рост безналичных платежей, будет способствовать всё большему обелению экономики. Транзакции становятся более прозрачными для государства, финансовой сферы и налоговой инспекции», — объяснил специалист.