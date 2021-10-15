Денежный переход: доля безналичных платежей в России достигла рекордных 75%

По данным Центробанка, доля безналичных платежей в России впервые достигла 75%. Ранее специалисты ЦБ прогнозировали достижение этого показателя только в 2023 году. Как отмечают эксперты, россияне стали реже оплачивать покупки наличными деньгами в связи с пандемией, развитием платёжной инфраструктуры в стране и программами лояльности от банков. При этом постепенный отказ населения от купюр позволяет экономить бизнесу и повышает прозрачность операций для государства. По мнению аналитиков, в ближайшее время рост доли безналичных платежей может ускориться за счёт запуска цифрового рубля.

На сегодняшний день три четверти платежей в России проводятся без использования бумажных денег. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать обратный ход, потому что все мы привыкли пользоваться безналичными (платежами. — RT)», — рассказала Скоробогатова во время выступления на третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

По данным ЦБ, ещё в 2013 году почти в 87% случаев россияне оплачивали свои покупки наличными, в 2018 году уже меньше половины всех операций проходили с использованием купюр, а в 2020-м доля бумажных денег в розничном обороте опустилась ниже 30%.

«Темпы перехода на безнал у нас сейчас одни из самых быстрых в мире. Вместе с активным использованием безналичных платежей растут доходы банков и платёжных систем. Часть этих средств организации направляют на дальнейшее развитие платёжной инфраструктуры, что и позволяет добиться таких результатов», — отметила в беседе с RT операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

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Любопытно, что ранее специалисты Банка России планировали добиться увеличения доли безналичных платежей до рекордных 75% только в 2023 году. Впрочем, процесс заметно ускорился на фоне пандемии коронавируса. Такую точку зрения в интервью RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Стремительное увеличение безналичных оплат по всей стране началось в прошлом году во время локдауна, когда не работали отделения банков и были закрыты многие магазины непродовольственного направления. Россияне опасались посещать места скопления людей и активно пользовались карточками, заказывали товары на маркетплейсах», — рассказал Сигал.

Как подчеркнул специалист, в техническом отношении Россия сегодня «достаточно хорошо оснащена» банкоматами и интернет-связью даже в удалённых регионах. При этом возможность безналичных расчётов доступна и в сельских районах, а с развитием Системы быстрых платежей (СБП) оплатить покупку с помощью телефона стало возможным даже на рынке, добавил эксперт.

По мнению Ксении Артемьевой, рост доли безналичных платежей также связан с удобством такой формы расчётов как для потребителей, так и для бизнеса. Так, с широким распространением pay-сервисов на российском рынке и программ лояльности от банков оплачивать покупки картой стало выгоднее, чем наличными. В свою очередь, продавцы могут экономить на инкассации.

«Как показывает практика, с увеличением доли безналичных расчётов растут и объёмы потребительских расходов. А это уже благоприятно сказывается на бизнесе и экономике в целом. Ещё одна выгода для государства — увеличение контроля за деньгами, что позволяет эффективнее работать органам ФНС. Соответственно, увеличивается объём налоговых поступлений в бюджет», — пояснила Артемьева.

РИА Новости

© Валерий Мельников

В текущих условиях опрошенные RT специалисты не исключают, что уже в 2022 году доля безналичных расчётов в России достигнет 80%. Отчасти способствовать этому будет и ожидаемый запуск цифрового рубля, уверены эксперты.

Напомним, разработку электронной нацвалюты Банк России анонсировал ещё в октябре 2020 года. Инициатива должна стать одним из ключевых проектов в области цифровизации России до 2030-го.

Как ожидается, первый прототип платформы цифрового рубля должен появиться к декабрю 2021 года, а уже в начале 2022-го Центробанк планирует начать первые тестирования. Как полагают специалисты ЦБ, в перспективе новое платёжное средство будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями.

«Внедрение цифрового рубля ещё больше увеличит долю безналичных платежей, потому что этот вариант валюты можно будет использовать только так. Обналичить цифровой рубль нельзя: эта единица расчётов будет предназначена только для проведения безналичных оплат между гражданами, между бизнес-структурами, между государством, бизнесом и потребителями», — подчеркнул Павел Сигал.

Поясним, что Центробанк выпускает наличные деньги в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровому рублю регулятор присвоит форму уникального кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке.