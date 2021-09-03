К 2024 году: в России планируют внедрить биометрию на общественном транспорте

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев рассказал, что к 2024 году в стране планируется ввести возможность оплаты проезда на общественном транспорте при помощи биометрии. По его словам, аналогичные системы уже действуют в новом терминале аэропорта «Шереметьево», где доступен автоматизированный паспортный контроль. Эксперты отмечают, что нововведения будут удобными как для перевозчиков, так и для пассажиров, поскольку биометрия позволит сократить очереди. По мнению аналитиков, успешный опыт внедрения биометрии на транспорте ускорит распространение этой технологии и в других сферах.

В России к 2024 году планируют внедрить биометрические сканеры для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая на марафоне «Новое Знание».

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, считывать деньги, будут узнавать, что это вы», — заявил министр.

Савельев добавил, что автоматизированная система паспортного пограничного контроля работает в терминале С аэропорта «Шереметьево», открытом в июле 2021 года: «Это уже реалии».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT отметил, что в вопросе внедрения и использования биометрических данных Россия двигается в общем тренде со всем миром. По его словам, сейчас в наиболее развитых регионах Европы, Азии и Америки применяются подобные технологии, когда по сканированному изображению лица люди имеют доступ в общественный транспорт, а также проходят паспортный контроль в аэропортах и на железной дороге.

«Это, безусловно, удобно для пассажиров, поскольку позволяет быстро проходить в залы ожидания или на контроль, не предоставляя дополнительно паспорт. Биометрия работает как дополнительный пункт пропуска, без лишних сотрудников, без задержек и потери времени. Все проверки (по лицу человека) осуществляет автоматика. А для транспортных загруженных узлов (аэропортов, железнодорожных вокзалов) такая технология разгружает трафик, не создаёт условий, чтобы появлялись очереди и толчея», — пояснил Деев.

Аэропорт Шереметьево

РИА Новости

© Максим Блинов

Рассуждая о безопасности применения подобных технологий, эксперт напомнил, что согласно законодательству Российской Федерации биометрические данные граждан защищены. Кроме того, Деев констатировал, что подделать изображение лица другого человека практически невозможно, поэтому рисков для персональных данных практически нет.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал систему Face ID одной из наиболее надёжных и широко используемых на многих устройствах: «В дальнейшем будет только совершенствоваться с точки зрения надёжности».

В свою очередь, операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева отметила, что система оплаты проезда по биометрии может оказаться удобной, в том числе для пользователей, поскольку она будет не только экономить время на совершение транзакции, но и позволит совершить её, даже если телефон и кошелёк остались дома.

Собеседница RT предположила, что успешность внедрения этой технологии может помочь шире распространить технологию идентификации по биометрии.

«Во-первых, доказать эффективность регулятору, чтобы в будущем стало реально применять идентификацию в банкинге, а также снять пользовательский скепсис, чтобы уровень доверия к биометрии подрос среди населения, которое пока неохотно сдаёт биометрические данные», — сказала Артемьева.

Отметим, что возможность использования биометрии упомянута в отраслевой стратегии цифровой трансформации, о работе над которой в июле сообщил Минтранс. В сообщении говорилось, что к 2030 году пассажиры транспорта «получат цифровые профили, забудут о необходимости бумажных документов, смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и быстро проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах».

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Разработать соответствующий документ в конце 2020 года распорядился Владимир Путин. Глава государства поручил создать стратегии цифровой трансформации для не менее чем десяти отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Как отмечалось в документе, это необходимо для достижения «цифровой зрелости» отраслей.

В стратегии Минтранса рассматривались шесть ключевых инициатив министерства: «Беспилотники для пассажиров и грузов», «Зелёный цифровой коридор пассажира», «Бесшовная грузовая логистика», «Цифровое управление транспортной системой Российской Федерации», «Цифровизация для транспортной безопасности» и «Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры».

В основе реализации стратегии лежат приоритетное использование отечественного программного обеспечения и массовое применение технологии искусственного интеллекта.

«К 2030 году комплекс инициатив министерства обеспечит коммерческое использование беспилотников на всех видах транспорта для перевозки пассажиров и грузов. При этом товары между Азией и Европой через Россию будут доставлять отечественные и иностранные автономные грузовики. Помимо увеличения скорости перевозок, снижения стоимости транспортно-логистических услуг, реализация стратегии позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП за счёт использования беспилотных автомобилей», — отмечалось в релизе.

В Минтрансе также предполагают, что безопасность, надёжность и непрерывность функционирования объектов транспортной инфраструктуры будут контролироваться с помощью «цифровых двойников», а для моделирования транспортных потоков будут использоваться технологии искусственного интеллекта.