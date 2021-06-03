Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максим Паршин в беседе с RT рассказал о процессе цифровизации госкомпаний.

По словам замглавы ведомства, российское правительство ранее утвердило директивы для представителей страны в государственных компаниях, в наблюдательных советах и в советах директоров этих организаций.

В Минцифры рассказали о деталях цифровизации госкомпаний

«В соответствии с этими директивами каждая из госкомпаний — есть специальный список из 50 крупнейших госкомпаний — до 1 сентября должна разработать и принять стратегию цифровой трансформации на основе (что принципиально важно) отечественных решений, отечественных продуктов», — уточнил Паршин.

Так, в период до 1 сентября такие программы должны быть либо подготовлены, либо, в случае если они были приняты ранее, адаптированы, добавил он.

«И в дальнейшем они должны реализовываться», — заключил Паршин.

Ранее Паршин не исключил, что зарубежные интернет-гиганты могут ограничить доступ российских госкомпаний к своей продукции по примеру Zoom.