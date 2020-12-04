«Цифровая трансформация всей страны»: Путин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект основой для рывка в развитии человечества, а также отметил, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, включая производство, социальную сферу, науку и культуру. Российский лидер рассказал, что в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, «повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных». Вместе с тем Путин выразил уверенность, что ИИ не сможет заменить человека, но станет ему верным помощником.

Президент Владимир Путин сообщил, что главные разработки России в сфере искусственного интеллекта (ИИ) основаны на отечественных технологиях. Об этом он рассказал в ходе выступления на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«Главные наши разработки в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных научных и технологических заделах, причём мирового уровня», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что ИИ является основой для нового рывка в развитии всего человечества, а так называемые сквозные технологии «пропитывают все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и культуру».

В ходе конференции Путин отметил, что искусственный интеллект не является «модным хайпом» и не «выветрится» со временем. Он обратил внимание на случаи в мировой истории, когда «крупные корпорации и даже страны буквально проспали технологический рывок и были в одночасье сметены с исторической сцены».

«Мы должны помнить об этом. Хочу, чтобы меня услышали сейчас коллеги в министерствах, ведомствах, регионах РФ, в госкомпаниях, научных институтах и университетах: нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности», — заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что в ближайшее десятилетие в стране предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, «повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных».

В реализации этих замыслов необходимо использовать суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, пояснил глава государства.

Он отметил, что миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат государственных услуг, большинство из которых будут оказываться автоматически, по факту возникновения определённой жизненной ситуации у человека.

«Например, если в семье рождается ребёнок, то алгоритмы системы сами оформят необходимые справки и документы, в том числе на выдачу, кстати говоря, и материнского капитала», — отметил глава государства.

Вместе с тем Владимир Путин заявил о необходимости исключения любых рисков утечки персональных данных россиян во время развития технологий искусственного интеллекта в стране.

«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — подчеркнул он во время пленарного заседания.

В ходе дискуссии президент подчеркнул, что Россия на разных этапах успешно решала масштабные задачи технологического развития, в частности, в конце XIX — начале XX века уникальными темпами осуществляла строительство железных дорог, а также проводила электрификацию в прошлом столетии.

«Но наши планы повсеместного внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах аналогов не имеют. Они действительно затронут каждого человека, каждую семью, каждую отрасль экономики и социальной сферы, каждую организацию и каждый уровень власти, всю систему государственного управления», — рассказал Владимир Путин.

В ходе дискуссии президент также ответил на вопрос главы Сбербанка Германа Грефа о вероятности мирового «восстания машин» и высказал мнение, что люди будут контролировать машины, а не наоборот. Путин признал, что развитие искусственного интеллекта предполагает определённые риски, но отметил, что именно от людей зависит, насколько аккуратно будут использоваться подобные возможности.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что в случае с ИИ должны работать те же правила, которые распространяются и на интернет, а именно нормативная база, а также моральные и этические нормы, которые десятилетиями вырабатывало человечество.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

При этом президент заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека, но станет «верным помощником, открывающим новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством».

«Мы должны так выстроить с ним отношения, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, преобразить Россию и укрепить её позиции в мире, а значит, прежде всего повысить благополучие и качество жизни наших граждан», — рассказал Путин в ходе дискуссии.

Глава государства также отрицательно ответил на вопрос виртуального ассистента Сбера Афины о том, сможет ли искусственный интеллект заменить президента. Путин пояснил, что у ИИ «нет сердца, души, чувства сострадания». Вместе с тем Путин уточнил, что искусственный интеллект может стать помощником любого человека, в том числе президента.

Помимо этого, Путин высказал мнение, что самообучающийся искусственный интеллект способен обеспечить России «невероятные технологические прорывы». Он обратил внимание, что в Имеретинской долине уже формируется один из центров исследований в области искусственного интеллекта, в котором будут обеспечены удобные условия для работы специалистов, а также особые правовые и нормативные базовые условия для изобретения технологий будущего.

«Для этого впервые в соответствии с новой Конституцией России здесь будет создана федеральная территория. Её сердцем, местом притяжения талантливой молодёжи станет центр «Сириус», — отметил Путин.

Всего в стране, сообщил президент, планируется создать шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий.