Греф рассказал о планах Сбера открыть первый в России институт ИИ
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- РИА Новости
«В ближайшее время мы откроем первый в России институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых учёных», — цитирует его ТАСС.
По словам Грефа, основной миссией института станет создание общего искусственного интеллекта на базе междисциплинарного подхода к исследованиям.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о важности развития нанотехнологий, отметив, что без этого у российской экономики нет будущего.
В марте Греф заявил, что искусственный интеллект станет «драйвером всех остальных технологий».