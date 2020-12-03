Греф рассказал о планах Сбера открыть первый в России институт ИИ

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Глава Сбера Герман Греф рассказал о планах организации открыть первый в России институт по изучению искусственного интеллекта.
Греф рассказал о планах Сбера открыть первый в России институт ИИ
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В ближайшее время мы откроем первый в России институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых учёных», — цитирует его ТАСС.

По словам Грефа, основной миссией института станет создание общего искусственного интеллекта на базе междисциплинарного подхода к исследованиям.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о важности развития нанотехнологий, отметив, что без этого у российской экономики нет будущего.

В марте Греф заявил, что искусственный интеллект станет «драйвером всех остальных технологий».

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