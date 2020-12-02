Путин рассказал о важности развития нанотехнологий

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Российский президент Владимир Путин заявил о важности развития нанотехнологий, отметив, что без этого у российской экономики нет будущего.
Путин рассказал о важности развития нанотехнологий
  • РИА Новости

Об этом президент сказал в ходе встречи в формате видеоконференции с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно», — заявил Путин.

По словам президента, то же самое касается и искусственного интеллекта, и биотехнологий, и других направлений.

«Всё это в современном мире очень завязано друг с другом», — отметил он.

В ходе встречи Путин предложил Куликову возглавить «Роснано».

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