Путин предложил Куликову возглавить «Роснано»
- РИА Новости
Об этом президент заявил в ходе встречи с Куликовым в формате видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — «Роснано», — сказал президент.
Путин отметил, что это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики.
В октябре председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о его возможном уходе из компании.