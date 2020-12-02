Путин предложил Куликову возглавить «Роснано»

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Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано».
Путин предложил Куликову возглавить «Роснано»
  • РИА Новости

Об этом президент заявил в ходе встречи с Куликовым в формате видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — «Роснано», — сказал президент. 

Путин отметил, что это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики.

В октябре председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о его возможном уходе из компании.

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