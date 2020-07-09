Мишустин заявил о невозможности для России быть ведомой в IT-индустрии

Короткая ссылка
Россия не может быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации и обязана становиться лидером отрасли, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.
Мишустин заявил о невозможности для России быть ведомой в IT-индустрии
  • РИА Новости

«Очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой цифровой зависимости. Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора, мы должны идти вперёд и быть лидерами», — цитирует его ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что для России это «шанс выйти на более высокий уровень развития и обеспечить гражданам новое качество жизни и больший объём возможностей».

Он добавил, что решения правительства должны соответствовать вызовам времени, когда «исчезают целые отрасли, труд людей заменяют машины и искусственный интеллект».

По словам российского премьера, лидерами станут те государства, которые считают знание высшей ценностью и не боятся экспериментировать.

В июне президент России Владимир Путин призвал последовательно развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли и создавать условия для долгосрочного развития российских высокотехнологичных компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить