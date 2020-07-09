Мишустин заявил о невозможности для России быть ведомой в IT-индустрии
- РИА Новости
«Очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой цифровой зависимости. Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора, мы должны идти вперёд и быть лидерами», — цитирует его ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что для России это «шанс выйти на более высокий уровень развития и обеспечить гражданам новое качество жизни и больший объём возможностей».
Он добавил, что решения правительства должны соответствовать вызовам времени, когда «исчезают целые отрасли, труд людей заменяют машины и искусственный интеллект».
По словам российского премьера, лидерами станут те государства, которые считают знание высшей ценностью и не боятся экспериментировать.
В июне президент России Владимир Путин призвал последовательно развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли и создавать условия для долгосрочного развития российских высокотехнологичных компаний.