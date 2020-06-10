Путин призвал развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли

Российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи отметил необходимость последовательно развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли.

«Необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу. Об этом коллеги сегодня в разных вариантах и по разному поводу уже говорили», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также заявил о необходимости «создавать условия для долгосрочного устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний и предприятий».

В октябре 2019 года сайт «Москва 24» сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с каждым годом IT-индустрия всё больше укрепляет свои позиции в экономике Москвы.