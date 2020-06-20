Путин призвал внедрить цифровизацию в первичное звено здравоохранения

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Российский президент Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции отметил важность внедрения цифровизации в систему первичного звена здравоохранения.
Путин призвал внедрить цифровизацию в первичное звено здравоохранения
  • РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что в России предстоит многое сделать для повышения эффективности и надёжности всей системы здравоохранения.

«Предстоит серьёзно улучшить состояние первичного звена, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. — RT), поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях», — сказал Путин.

Он также добавил, что такая работа должна вестись не в отдельных организациях или населённых пунктах, а по всей России для того, чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь и современные условия труда медработникам.

Ранее Путин выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он также поблагодарил медиков за работу в период пандемии и поручил сохранить им все допвыплаты ещё на два месяца.

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