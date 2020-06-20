Путин поручил сохранить все допвыплаты медикам ещё на два месяца

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, на июль и август.

«Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — сказал он.

Путин также предложил поощрить студентов, аспирантов и ординаторов, которые работали вместе с медиками. В связи с этим он попросил правительство разработать соответствующие льготы и преференции.

Ранее Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.