Путин поручил сохранить все допвыплаты медикам ещё на два месяца

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, на июль и август.
Путин поручил сохранить все допвыплаты медикам ещё на два месяца
  • РИА Новости

«Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — сказал он.

Путин также предложил поощрить студентов, аспирантов и ординаторов, которые работали вместе с медиками. В связи с этим он попросил правительство разработать соответствующие льготы и преференции.

Ранее Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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