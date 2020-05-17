Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в опубликованном на телеканале «Россия 1» интервью, которое дал ещё в сентябре 2019 года.

«Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — приводит слова президента ТАСС.

Новые технологии уже меняют мир, отметил глава государства. В частности, это касается искусственного интеллекта, беспилотной техники, генетики, медицины, образования, уточнил Путин.

«Всё это будет той базой, на которой будет развиваться страна», — сказал он.

По словам президента, теперь это нужно трансформировать в гражданские сферы.

Кроме того, российский лидер отметил, что без фундаментальной науки у России бы никогда не было современных видов вооружения.