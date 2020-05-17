Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
- РИА Новости
Такое заявление он сделал в опубликованном на телеканале «Россия 1» интервью, которое дал ещё в сентябре 2019 года.
«Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — приводит слова президента ТАСС.
Новые технологии уже меняют мир, отметил глава государства. В частности, это касается искусственного интеллекта, беспилотной техники, генетики, медицины, образования, уточнил Путин.
«Всё это будет той базой, на которой будет развиваться страна», — сказал он.
По словам президента, теперь это нужно трансформировать в гражданские сферы.
Кроме того, российский лидер отметил, что без фундаментальной науки у России бы никогда не было современных видов вооружения.