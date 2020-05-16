Путин отметил роль фундаментальной науки в России

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Российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил роль фундаментальной науки в России при разработке высокотехнологичных видов оружия.
Путин отметил роль фундаментальной науки в России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Это факт уже абсолютно очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира», — заявил президент.

Он подчеркнул, что «если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», то это «было бы абсолютно невозможно».

Ранее Путин рассказал, что сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, которые пришли из института.

9 мая глава государства заявил, что Россия продолжит совершенствовать Вооружённые силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.

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