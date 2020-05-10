Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России

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Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооружённые Силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, а также с завершением учёбы.

«Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твёрдости и силы нашей армии», — отметил президент.

Путин призвал офицеров «держать равнение на поколение победителей» и преданно служить Родине.

Ранее Путин в ходе выступления перед пешими и конными караулами Президентского полка заявил, что все планы по развитию российской армии и флота будут выполнены.

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