Путин: все планы по развитию армии и флота будут выполнены
- Reuters
«Хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», — отметил глава государства.
По его словам, российские вооружённые силы получают и будут получать самую современную технику.
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка.
9 мая президент посетил Александровский сад, где возложил цветы к мемориалам и обратился к россиянам в связи с празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
RT вёл трансляцию праздничной церемонии в Москве.