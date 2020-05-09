Путин: все планы по развитию армии и флота будут выполнены

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления перед пешими и конными караулами Президентского полка заявил, что все планы по развитию российской армии и флота будут выполнены.
Путин: все планы по развитию армии и флота будут выполнены
  • Reuters

«Хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», — отметил глава государства.

По его словам, российские вооружённые силы получают и будут получать самую современную технику.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка.

9 мая президент посетил Александровский сад, где возложил цветы к мемориалам и обратился к россиянам в связи с празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

RT вёл трансляцию праздничной церемонии в Москве.

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