Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка
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- РИА Новости
«Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и выступил с обращением к ветеранам и всем россиянам.
Российский лидер пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».
16 апреля Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.