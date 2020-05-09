Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка

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Президент России Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка.
Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и выступил с обращением к ветеранам и всем россиянам.

Российский лидер пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».

16 апреля Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.

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