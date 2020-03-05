Путин рассказал о «молодых людях из института», создавших «Искандер»

Сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, которые пришли из института. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

У Путина спросили про Илона Маска, который, по словам журналиста, «Tesla запускает, а Рогозин собирается строить лифт на Луну».

«Я вам другие могу примеры привести. Пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла… и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института, через несколько лет сделали «Искандер». Один из наших современных видов вооружений, которыми мы гордимся, лучшие в мире», — сказал он.

По его словам, так же «пришли молодые ребята и сделали» самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет».

В справке ТАСС говорится, что в 2015 году трое учёных, старшему из которых было 36 лет, стали лауреатами премии президента России за модернизацию комплекса «Искандер-М».

Там также отмечается, что разработка «Пересвета» велась в МГТУ имени Н.Э. Баумана с 2012 года, а в 2019 году комплексы встали на боевое дежурство.

Осенью 2019 года помощник начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл заявлял, что самыми опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер».